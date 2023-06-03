«Без храма нет села»

- Храм нужен для объединения жителей Бурятии. Во-вторых, деревня без церкви – это не деревня, не село, а не пойми что. В-третьих, у людей есть потребность – прийти и помолиться. Поэтому храм здесь очень нужен, - объясняет наш собеседник свое решение о строительстве.





Несколько лет назад Владимир Обогоев начал строительство старообрядческого храма в селе Поселье. Помимо храма Владимир планирует открыть музей, посвященный быту 19 века, а также возобновить работу бесплатных секций и кружков для местных детей. Владимир рассказал «Номер один», что сподвигло его начать строительство храма.В недавнем прошлом наш собеседник – успешный бизнесмен, занимавшийся автоперевозками. Но, как признается Владимир, его всегда тянуло ко всему необычному. Еще с детства он коллекционировал значки. В зрелом возрасте начал собирать старинные утюги, самовары (их накопилось 48 штук), ретро-автомобили, мотоциклы, велосипеды, старые газеты и журналы.- Вот эта газета вышла 6 марта 1953 года и посвящена смерти Сталина, - показывает Владимир Обогоев «Правду». – А вот один из первых выпусков «Восточно-Сибирской правды», - демонстрирует следующую газету наш собеседник.Предприниматель успешно занимался бизнесом, пока в 2010 году не попал в ДТП. Травмы Владимир получил серьезные, понадобилось вставлять металлоконструкции для сращения костей. В 2013 году при удалении этих конструкций из организма мужчина впал в кому.- Когда люди находятся в коме, при возвращении в сознание они говорят, что видели туннель. Я тоже видел его, но не прямой, а под углом. Чувствовал все, что происходит вокруг меня, ощущал людей, находившихся рядом со мной. Пытался позвать их, но не мог. В туннеле я видел людей, пытался пройти в него, но выход мне загораживал какой-то лик. Когда очнулся, понял, что меня защищала дева Мария, она не дала мне умереть. Тогда у меня и произошла переоценка ценностей, - вспоминает меценат.После выхода из комы Владимир не мог говорить, ходить, у него были провалы в памяти. Взрослому мужчине пришлось учиться всему заново: ходить, учить таблицу умножения, учить английский язык, а также набирать вес – от болезни он похудел до 57 кг.В середине 2010-х режиссер Солбон Лыгденов снимал фильм «321-я Сибирская», посвященный подвигу воинов из Сибири, защищавших Москву и Сталинград. Свою лепту в помощь при съемке фильма внес и Владимир Обогоев. Он оклеил рекламой фильма принадлежащие ему маршрутные автобусы, курсирующие по Улан-Удэ. Также обеспечил перевозку участников киносъемок – автобусы Владимира Владимировича безвозмездно завозили и вывозили на полевые съемочные площадки в нескольких сотнях километров от Улан-Удэ до 60 человек.На вопрос, что толкнуло его на столь немалые расходы, Владимир Обогоев отвечает, что он всей душой приветствует создание фильма о героях-сибиряках, чей вклад в победу в войне замалчивается отечественным и мировым кинематографом.- Мое участие в кинопроизводстве «321-я Сибирская» — это лишь малая толика той дани благодарности, уважения и почитания, какие я испытываю к нашим дедам и прадедам – героическим защитникам Родины в Великой Отечественной войне, - говорит меценат.Тогда же Владимир решил, что нужно организовать интересный досуг маленьким жителям Поселья, и открыл несколько кружков у себя дома.- У людей в городе есть возможность водить детей в кружки, секции разные, а в Поселье нет ничего, в город ездить долго и далеко. Во-первых, транспорт плохо ходит, а во-вторых, дети помогают родителям и у них просто не остается времени, чтобы куда-то поехать. Как мы можем воспитать многогранную личность, хорошего человека без заботы о нем? У меня есть во дворе отдельное помещение, раньше там играли в бильярд. Я поставил столы, пригласил преподавателя живописи. Чуть позже начали детишек учить игре на гитаре, потом открыли гончарную мастерскую, - перечисляет меценат.Весной 2019 года, когда в Бурятию пришел коронавирус, кружки пришлось закрыть. Открыть после окончания пандемии секции пока не удалось.Тогда же Владимир задумался и о строительстве церкви. Он узнал, что в Нижнем Саянтуе строится древлеправославный храм. Владимир решил помочь верующим в строительстве храма – мужчина закупил 50 «кубов» древесины на стройку церкви, а также помог сделать в здании потолок.Вскоре у Владимира Обогоева появилась мысль самому построить храм в селе Поселье.Владимир съездил в Москву к митрополиту Русской православной старообрядческой церкви Корнилию и рассказал ему о своих планах. Епископ изумился решению жителя Бурятии, расспросил о мотивах строительства. После того как митрополит удостоверился в благих помыслах мецената, он сказал, что будущая церковь будет носить имя протопопа Аввакума – как символ большого уважения к делу Владимира.Там же наш земляк познакомился с паломницами из Воронежа – когда началась стройка, женщины приехали и помогали Владимиру со строительством. На освящение храма приезжал архиерей Русской православной старообрядческой церкви, епископ иркутско-забайкальский Патермуфий.На свои личные средства несколько лет Владимир Владимирович занимался строительством храма. Это главное детище его жизни и подарок землякам. Он регулярно бывал на стройке, несмотря на загруженность, держал руку на пульсе: строил сам, периодически нанимал строительные бригады.Для новой церкви уже найден и священнослужитель. Однако сначала церковь нужно достроить.Строительство застопорилось из-за коронавируса и болезни жены. На лечение пришлось потратить немалые деньги.- Сейчас многие люди подходят и спрашивают, когда закончится стройка, когда церковь откроется. Но достроить пока не получается, - с сожалением говорит Владимир Обогоев.Сейчас в церкви осталось провести внутренние работы, на это нужно несколько миллионов. Наш собеседник не привык просить о помощи, но храм может открыться лишь при поддержке неравнодушных – стать ближе к общему благому делу можно лишь благодаря участию и поддержке верующих.Фото: «Номер один» и Владимира Обогоева