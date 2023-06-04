Из Белгорода – в Бурятию

В конце мая сразу несколько российских регионов центра и юга России атаковали украинские беспилотники, а в Белгородской области прошла войсковая операция по вытеснению с территории РФ диверсионных групп, использовавших бронетехнику. Также ПВО сбило беспилотники над Краснодаром, ранее считавшимся мирным городом. Это вызвало первые случаи возвращения ранее переехавших в Центральную Россию жителей Бурятии.Белгород был одной из точек притяжения жителей Бурятии, переехавших туда на постоянное место жительство. Прежде всего переселялись люди почтенного возраста. Их притягивал мягкий климат, очень теплый, но не столь экстремально жаркий, как в Краснодаре, еще одном популярном месте для мигрантов из Бурятии.Однако с началом СВО город оказался в непосредственной близости от боевых действий. Белгородская область в течение 2022 года регулярно подвергалась артиллерийским обстрелам с повреждением и разрушением сотен домов и автомобилей, что вызвало отток населения из области. Как стало известно «Номер один», среди уехавших из области оказался бывший вице-премьер правительства Бурятии, ранее купивший в Белгороде дом, но после обострения ситуации он спешно переместился в Москву.Другие решили возвратиться в Бурятию. Особенно тягостное впечатление на них оказал очередной прорыв в конце мая в Грайворонском районе большой группы диверсантов вглубь территории области со стороны украинской границы.- Как только внуки окончили школу, мы решили возвратиться в Улан-Удэ, - рассказывает Виктор Петрович, военный пенсионер, несколько лет назад переехавший в Белгород. - По телевизору почти ничего не показывают, что происходит в области, но мы то видим, что здесь в реальности происходит. Жить в постоянном психологическом напряжении, каждый раз глядя на небо - вдруг что прилетит, уже не можем. Лето поживем в Улан-Удэ и на Байкале. Здесь безопасно, беспилотники до Бурятии не достанут. А там видно будет.Виктору Ивановичу еще повезло, что в Бурятии у него осталось жилье, а вот тем, кто переехал на юг России, продав все, достаточно непросто. Им остается одно - пережидать сложные времена на месте, надеясь на скорое завершение военного конфликта. Либо продавать жилье и переезжать в другие регионы. Но продать недвижимость сейчас сложно - спрос упал.- Белгород с недавних пор превратился в «прифронтовую» территорию, и риски увеличения роста террористических атак со стороны ВСУ велики, тем более что Запад повышает ставки, накачивая Киев современным оружием, поэтому эти направления будут испытывать отток населения, - полагает политический эксперт Григорий Тупик.Что касается Краснодарского края, то эксперт полагает, что этот регион находится в некотором отдалении от боевых действий и там должно быть поспокойнее.- В Сочи цены на жилье в 2022 году увеличились, что говорит о том, что рынок держится за счет потока тех, кто в условиях закрытия границ и сложностей с отдыхом за рубежом решил прикупить себе «кусочек моря», - говорит эксперт.Однако недавние события показали: украинские беспилотники начали доставать до регионов, находящихся в отдалении от линии боевого соприкосновения. Как сообщила Lenta.ru: «В Краснодаре произошли два взрыва в ночь на пятницу, 26 мая. Предварительно, город был атакован с помощью беспилотников, сработала система противовоздушной обороны (ПВО), однако как минимум один дрон взорвался, врезавшись в офисное здание на Морской улице». По счастливой случайности атака обошлась без жертв».В связи с этими событиями улан-удэнский риелтор Ирина Сокольникова полагает, что весь юг России находится в зоне риска и «инвестиции туда слишком рискованные».- На юг сейчас только сумасшедшие переезжают, - полагает она.Не случайно почти все аэропорты юга России (кроме Сочи) вот уже больше года не работают. Действительно, если в квартиру, купленную в ипотеку, вдруг прилетит беспилотник или ракета, то кто оплатит уничтожение имущества?Между тем и ранее было известно немало случаев, когда уехавшие из республики люди возвращались обратно, испытывая сложности с адаптацией и работой. В Бурятии в этом отношении несколько проще - в связи с оттоком трудоспособных граждан и дефицитом рабочей силы работа всегда найдется. Однако не все полагают, что обратный поток, даже с учетом известных событий, будет велик.- Если в южных регионах начнется масштабная спецоперация и усилится поток беженцев, то ранее переехавшие туда жители Бурятии, скорее всего, поедут на Урал, где более стабильная экономическая обстановка и есть работа. Чтобы народ стал возвращаться в Бурятию, необходима реализация целого комплекса мер с обеспечением доступности для населения продовольствия, обуздания роста цен в энергетике, решения экологических проблем и многое другое.Судя по всему, многое зависит от географического фактора. Нападения на российские города с помощью беспилотных летательных аппаратов и ракет могут продолжиться, а это означает одно - спокойно могут себя чувствовать только жители России, живущие за Уралом. Большие расстояния имеют важное значение для жизни людей в условиях, когда безопасность выходит на первый план.Фото: «Номер один»