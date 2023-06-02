В Бурятии неизвестные ночью поджигали Закаменск

В Бурятии сегодня ночью в дежурную смену ЕДДС Закаменска поступила информация о том, что в промежуток с 1:33 до 3:27 местного времени на одной улице поочередно произошло возгорание пяти отдельно стоящих нежилых домов. С 2020 года в этих домах никто не проживает, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.К тушению пожара был привлечен весь личный состав пожарной части №22 четвертого Закаменского отряда ГПС РБ. В тушении загораний участвовали тринадцать пожарных и три единицы техники. Для полного устранения пожара огнеборцам потребовалось около двух часов.В результате возгораний повреждены: полы и мебель, межкомнатные перегородки, лестничная клетка в расселенном доме. По предварительным данным, причиной пожара послужил поджог неустановленным лицом.Фото: ГУ МЧС по Бурятии