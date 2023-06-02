Общество 02.06.2023 в 17:12

В Баргузинском районе задержали виновника в поджоге травы

Работник сельхозпредприятия выжигал траву на сельхозугодиях, огонь охватил 5 гектаров
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Текст: Номер один
В Баргузинском районе задержали виновника в поджоге травы
В Бурятии в ходе работы сотрудникам следственно-оперативной группы удалось установить личность поджигателя травы в Баргузинском районе. Им оказался наёмный работник сельхозпредприятия, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Мужчина сознался в том, что сжигал сухую траву для очистки поля и готовил земли к посевному сезону.

За несоблюдение правил пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима нарушитель будет привлечен к административной ответственности. Ему грозит штраф от 10 до 20 тыс рублей.

Напомним, 29 мая на единый номер вызова экстренных служб «Система 112» поступило сообщение о возгорании травы вблизи села Борогол сельского поселения «Хилганайское» Баргузинского района. На тушение термоточки выезжала оперативная группа пожарных в составе пяти человек.

На момент их прибытия горела трава на поле сельскохозяйственного назначения, площадь возгорания составила 5 гектаров, угрозы распространения огня на жилые дома и лесной массив не было. Пожарные совместно с местными жителями локализовали и ликвидировали возгорание.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

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