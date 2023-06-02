Общество 02.06.2023 в 17:13

В Бурятии сельчанка разбросала кучи ботинок по берегу Уды

Бурприроднадзор заставил сельчанку убрать свой беспорядок
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии сельчанка разбросала кучи ботинок по берегу Уды

В селе Эрхирик Заиграевского района на берегу реки Уда заметили кучи бытового мусора. Бурприроднадзор оперативно обнаружил «хозяйку». Ею оказалась местная жительница. За устроенный беспорядок женщину привлекли к административной ответственности. Вдобавок, нарушительница убрала свою «свалку», состоящую в основном из обуви и прочей одежды.

Бурприроднадзор призывает жителей республики сообщать о фактах сброса мусора из машин. Отметим, размер штрафа зависит от вида транспортного средства. Например, сброс мусора с легкового автомобиля чреват для физлица штрафом до 15 тысяч рублей, а для юридического лица - до 50 тысяч рублей. При этом, сброс мусора с грузовика обойдется в 50 тысяч рублей, такой же проступок со стороны юридического лица приведет к штрафу размером до 120 тысяч рублей.


Фото: Бурприроднадзор

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