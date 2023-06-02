В Бурятии сельчанка разбросала кучи ботинок по берегу Уды

В селе Эрхирик Заиграевского района на берегу реки Уда заметили кучи бытового мусора. Бурприроднадзор оперативно обнаружил «хозяйку». Ею оказалась местная жительница. За устроенный беспорядок женщину привлекли к административной ответственности. Вдобавок, нарушительница убрала свою «свалку», состоящую в основном из обуви и прочей одежды.



Бурприроднадзор призывает жителей республики сообщать о фактах сброса мусора из машин. Отметим, размер штрафа зависит от вида транспортного средства. Например, сброс мусора с легкового автомобиля чреват для физлица штрафом до 15 тысяч рублей, а для юридического лица - до 50 тысяч рублей. При этом, сброс мусора с грузовика обойдется в 50 тысяч рублей, такой же проступок со стороны юридического лица приведет к штрафу размером до 120 тысяч рублей.





Фото: Бурприроднадзор