В Бурятии проведен телемост между участниками СВО и их родными

Благодаря телемосту, который состоялся на базе соединения управления общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, военнослужащие, выполняющие задачи в зоне специальной военной операции, и их родные и близкие смогли пообщаться в режиме он-лайн, сообщила пресс-служба ВВО.Со своими сыновьями, мужьями, отцами и братьями смогли пообщаться семьи из разных районов Республики Бурятия. Близкие военнослужащих рассказали как у них дела, рассказали о помощи, которую оказывают им пункты военно-социальной поддержки ВВО, развернутые в воинских частях и соединениях округа на территории республики. Кроме того, родные пожелали защитникам Отечества скорейшего возвращения домой с победой, а главное живыми и здоровыми.Военнослужащие, уверили, что у них есть все необходимое для выполнения поставленных задач, а также поблагодарили командование объединения за организацию видеоконференции.Помимо этого, в ходе проведения телемоста родственники военнослужащих смогли задать интересующие вопросы представителям командования общевойскового объединения ВВО.Фото: function.mil.ru