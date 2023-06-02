Глава Бурятии наградил юбилейной медалью контрразведчика

В Улан-Удэ на празднование столетия родной республики сегодня прибыл военный контрразведчик, участник боевых действий в Афганистане, Герой Советского Союза, генерал-майор Борис Соколов. Глава Бурятии Алексей Цыденов вручил почетному гостю награду - юбилейную медаль к 100-летию Республики Бурятия, сообщили в пресс-службе правительства республики.Борис Соколов родился 19 октября 1953 года в Улан-Удэ. После окончания школы поступил в Иркутский авиационный техникум, работал на заводе. Службу в Советской Армии начал в 1973 году. В 1978 году окончил Казанское высшее военно-инженерное училище. Окончил Высшие курсы военной контрразведки КГБ СССР в Новосибирске.Капитан Борис Соколов, оперуполномоченный особого отдела КГБ СССР по Туркестанскому военному округу, в 1984–1985 годах находился в спецкомандировке в Демократической Республике Афганистан. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 июня 1988 года за мужество и героизм, проявленные при оказании интернациональной помощи Демократической Республике Афганистан, капитану Соколову Борису Иннокентьевичу присвоено звание Героя Советского Союза.Фото: egov-buryatia.ru