Общество 03.06.2023 в 13:22

В Бурятии испекли 15-килограмовый торт к юбилею республики

Торт, длиной более метра, пекли 3 дня
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Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии испекли 15-килограмовый торт к юбилею республики
«Вкусная Бурятия! Все районы и наша столица - на 15-ти килограммовом торте от «Бурятхлебпрома», - написал в своем телеграм-канале мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. - 3 дня его пекли в честь юбилея нашей любимой республики. 1,20 метр в длину и 80 см в ширину! Наши предприятия всё делают на высшем уровне!»



Напомним, сегодня в Улан-Удэ проходят праздничные мероприятия, посвященные 100-летию республики. 

Как сообщает пресс-служба правительства, «несмотря на погоду, температура на площади Советов высокая и к вечеру будет повышаться, согревая всех дружеским душевным теплом. Заразит искрометным весельем и поднимет настроение!».



Прямо сейчас (до 15:30) на площади Советов идет концерт «Караван дружбы» (0+), на котором выступят творческие коллективы «Лаккитон», «Бульжамур», «Лотос», «Рафаэла», «Гулувин», «Уряал» и другие.

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