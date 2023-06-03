Общество 03.06.2023 в 13:56

Глава парламента Тывы поблагодарил Бурятию за Тамерлана

Кан-оол Даваа приехал праздновать юбилей республики
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Текст: Станислав Сергеев
Глава парламента Тывы поблагодарил Бурятию за Тамерлана
Как сообщили в пресс-службе Народного Хурала, сегодня в Бурятии проходят встречи с главой парламента Тывы Кан-оол Даваа, который приехал в республику, чтобы принять участие в юбилейных торжествах.

Высокого гостя с самого утра принял председатель Хурала Бурятии Владимир Павлов. Следом состоялась дружеская встреча с депутатами республиканского парламента - председателем Комитета по государственному устройству, местному самоуправлению, законности и вопросам государственной службы Виктором Малышенко, председателем Комитета по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодежной политике, общественным и религиозным объединениям Инной Ивахиновой, депутатами прошлых созывов Цыденжапом Батуевым и Вячеславом Ирильдеевым. 

Руководитель законодательного органа Тывы поздравил коллег со 100-летием со дня образования Республики Бурятия, рассказал о жизни и развитии Республики Тыва, работе депутатского корпуса, остановился на ключевых моментах межпарламентского сотрудничества.

«С братской республикой Бурятия у Тывы много общего объединяющего. Особая благодарность за нашего Тамерлана!»- отметил Кан-оол Тимурович, поблагодарив за дружбу и взаимопомощь парламентариев Бурятии.

Дружеская встреча завершилась вручением памятной медали Верховного Хурала Республики Тыва «100-летие парламентаризма в Республике Тыва» депутату Народного Хурала Бурятии, международному гроссмейстеру Инне Ивахиновой за развитие шахмат в Тыве, поддержку и воспитание теперь уже известного тувинского шахматиста Тамерлана Чындыгыра. Такой же награды удостоился депутат Народного Хурала  II, III, IV, V созывов Вячеслав Ирильдеев, возглавлявший в прошлом Федерацию шахмат Бурятии, вложивший немало усилий в продвижение мастерства Тамерлана.

Фото: Народный Хурал
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