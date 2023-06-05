Общество 05.06.2023 в 09:00

Компенсация за детский сад

Отчего она зависит?
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Текст: Номер один
Компенсация за детский сад
Номер один

Вопрос: «Как вернуть деньги за оплату детского сада?»

Баярма Б.

На компенсацию платы за детский сад могут рассчитывать как родители, так и законные представители детей, посещающих государственную или муниципальную дошкольную образовательную организацию.

Ограничения на выплату компенсации и ее конкретный размер устанавливают региональные власти. Иногда в регионах установлены дополнительные условия - например, семья должна быть многодетной или малообеспеченной.

Размер компенсации за детский сад зависит от числа детей в семье и фактической суммы, уплаченной родителями.

Размер компенсации:

- на первого ребенка - не менее 20%

- на второго ребенка - не менее 50%

- на третьего и последующего ребенка - не менее 70%

Например, рассчитаем компенсацию для семьи, где 2 ребенка ходят в детский сад:

- на первого ребенка: 2000 * 20% = 400 рублей;

- на второго ребенка: 2000 * 50% = 1000 рублей.

Итого из уплаченных за месяц 4000 тысяч рублей родителям вернут 1400 рублей. Компенсацию платят только за те дни, которые ребенок фактически провел в саду.

Как оформить?

Заявление нужно подать в детский сад, куда ходит ребенок.

Иногда такая возможность есть на региональных порталах Госуслуг, в МФЦ или соцзащите. Заявление подается однократно, при зачислении ребенка в детский сад.

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