Электронный сертификат на маткапитал
Вопрос: «Можно ли посмотреть данные электронного сертификата на маткапитал?»
Елизавета У.
Сертификат на материнский капитал автоматически приходит в личный кабинет на «Госуслугах» в течение 5 дней после регистрации ребёнка в ЗАГСе. Его можно скачать на смартфон или компьютер.
Для этого нужно:
1. Зайти в приложение «Госуслуги» и выберите раздел «Уведомления».
2. Кликнуть на окошко: «Направление уведомления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал…».
3. Скачать прикрепленный файл с сертификатом или отправьте его себе на электронную почту.
Напомним, что материнский капитал могут получить семьи, в которых после 1 января 2007 года появился второй или третий ребёнок. Также на него имеют право те, кто после 1 января 2020 года стали родителями или усыновителями первого ребенка.