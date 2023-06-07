Общество 07.06.2023 в 09:00

Электронный сертификат на маткапитал

Где можно посмотреть его данные?
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Текст: Номер один
Электронный сертификат на маткапитал
Pixabay

Вопрос: «Можно ли посмотреть данные электронного сертификата на маткапитал?» 

Елизавета У.

Сертификат на материнский капитал автоматически приходит в личный кабинет на «Госуслугах» в течение 5 дней после регистрации ребёнка в ЗАГСе. Его можно скачать на смартфон или компьютер.

Для этого нужно:

1. Зайти в приложение «Госуслуги» и выберите раздел «Уведомления».

2. Кликнуть на окошко: «Направление уведомления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал…».

3. Скачать прикрепленный файл с сертификатом или отправьте его себе на электронную почту.

Напомним, что материнский капитал могут получить семьи, в которых после 1 января 2007 года появился второй или третий ребёнок. Также на него имеют право те, кто после 1 января 2020 года стали родителями или усыновителями первого ребенка.

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