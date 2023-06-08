Общество 08.06.2023 в 09:00
Смена фамилии и справка об инвалидности
Нужно ли получать новую справку?
Текст: Номер один
Вопрос: «Я – инвалид 3 группы. Недавно вышла замуж и взяла фамилию мужа. Нужно ли менять справку об инвалидности при смене фамилии?»
Елена Николаевна В.
Да, для этого нужно подать заявление о замене справки. Это можно сделать как очно в бюро медико-социальной экспертизы по месту жительства, так и в электронном виде через портал Госуслуг.
К заявлению необходимо приложить документы:
- старую справку МСЭ;
- новый паспорт;
- документ, подтверждающий смену фамилии (например, свидетельство о заключении брака).
Проходить повторное освидетельствование при этом не нужно. Для замены ИПРА при смене фамилии также не требуется повторное прохождение освидетельствования. Новая ИПРА выдается по заявлению в бюро МСЭ.
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