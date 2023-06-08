Смена фамилии и справка об инвалидности

Вопрос: «Я – инвалид 3 группы. Недавно вышла замуж и взяла фамилию мужа. Нужно ли менять справку об инвалидности при смене фамилии?»

Елена Николаевна В.

Да, для этого нужно подать заявление о замене справки. Это можно сделать как очно в бюро медико-социальной экспертизы по месту жительства, так и в электронном виде через портал Госуслуг.

К заявлению необходимо приложить документы:

- старую справку МСЭ;

- новый паспорт;

- документ, подтверждающий смену фамилии (например, свидетельство о заключении брака).

Проходить повторное освидетельствование при этом не нужно. Для замены ИПРА при смене фамилии также не требуется повторное прохождение освидетельствования. Новая ИПРА выдается по заявлению в бюро МСЭ.