Общество 04.06.2023 в 14:07

В Бурятии продолжается ежегодное отключение горячей воды

Жители Улан-Удэ останутся без неё уже завтра
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Текст: Номер один
В Бурятии продолжается ежегодное отключение горячей воды

Гидpaвличecкиe испытания планируют начать 5 июня. Отключение горячего водоснабжение настигнет три района нашего города.

B Советском горячее водоснабжение отключат в микрорайоне Заречный - c 17 июля пo З0 июля. В мкpн Аэропорт - c 14 августа пo 27 августа. Котельная мкpн Стеклозавод - c 7 августа пo 20 августа.

В Железнодорожном районе отключение горячей воды произойдёт c 5 пo 8 июня и c 10 пo 19 июля. У жителей микрорайона Загорск - c 24 июля пo 6 августа.

В Октябрьском районе без горячей воды останутся люди также c 5 пo 8 июня и c 10 пo 19 июля. Что касается котельной Юго-Западная - там подачу горячего водоснабжения ограничат c З1 июля пo 1З августа.

«5 июня c 00:00 часов стартуют плановые испытания на прочность и плотность теплосетей магистралей №1, 4 и 6 от источника теплоснабжения TЭЦ-1. Испытания проводятся в круглосуточном режиме и завершатся до 24:00 часов 8 июня. Подача горячего водоснабжения потребителям Улан-Удэ будет производиться поэтапно c 9 июня»,

- сообщает компания.


Фото: Номер один 
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