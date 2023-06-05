Алексей Цыденов: «Бурятия - это мы!»

Более двух тысяч артистов из Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края и Монголии приняли участие в торжественном концерте «Буряад Улас – 100 жэл. Бурятия - 100 лет». Он прошел на Центральном стадионе Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе правительства республики.Собравшихся на праздничном мероприятии поздравил Глава Бурятии Алексей Цыденов:«Сегодня свой юбилей празднует наша республика наша любимая Бурятия! Бурятия – это степи, горы, леса, это жемчужина мира Байкал! Бурятия – это богатая недрами земля! Бурятия – это уникальная самобытная культура нашего многонационального народа! Бурятия – это мы! Самые талантливые, самые сильные, самые трудолюбивые люди здесь, в Бурятии! Хочу сказать словами нашего поэта Баира Дугарова: «Ты - Бурятия, нежность и вера, и любовь ты моя навсегда! Над землею потомков Гэсэра пусть горит, не сгорая, звезда».Дорогие земляки! Я поздравляю всех нас с этим большим праздником! Любой юбилей – это время подводить итоги. И мы по праву можем ими гордиться! Наша Бурятия создавалась много веков и прошла большой путь, неся высокие идеалы – святость родной земли, верность священному долгу, уважение и почитание старших, гостеприимство и доброе отношение к миру, достоинство и самодостаточность. 100 лет назад была провозглашена первая государственность бурят-монголов! Усилием наших патриотов единой территорией, экономической целостностью, историческими связями были объединены все проживавшие здесь народы.За все эти годы Бурятия прочно заняла видное место в политической и экономической жизни России и стала примером динамично развивающегося региона. Мы по праву можем называться регионом с сильной промышленной индустрией, крупными научным, культурным, спортивным и медицинским потенциалом. За последние годы мы добились развития во всех областях: качественный скачок в социальной сфере – новые школы, детские сады, спортивные центры, модернизация медицины, успехи в инфраструктуре – новые дороги, мосты, создание комфортной среды в городах и селах, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, развитие экономики – крупные инвестиционные проекты в горнодобывающей промышленности, туристической сфере, новые рабочие места. Но самое важное, что нам удалось за вековую историю – это сохранение и развитие духовных, исторических и культурных ценностей, это национальные отношения, межнациональный мир и дружба.Мы вместе загадываем сокровенные желания в Рождество, молимся за благополучие родных в Сагаалган, встречаем весну с Пасхой и восхищаемся духом сильнейших мужей на Сурхарбане. Наша общая задача - сохранить и приумножить это богатство. Мы должны укреплять в подрастающем поколении бережное, уважительное отношение к своим корням, любовь к своей малой Родине и любовь к своей большой Родине. Мы живем в период кардинальных, необратимых перемен во всём мире, когда определяется будущее нашей страны, формируется новый миропорядок. Это время серьезных испытаний и по-настоящему сильных людей. Сегодня путь победителей нацизма повторяет наше новое поколение.Наши ребята, кто сегодня в рамках спецоперации защищает Родину - защищает нас с Вами, защищает наше будущее. Хочу высказать слова признательности, благодарности, уважения и сострадания близким наших погибших воинов. Наша армия победит. Нас этому учила сама история. На всех ее этапах появлялись те, кто желал нам зла. Но мы справлялись с любыми трудностями, с любыми вызовами.Наш народ побеждал всегда, победит и сейчас. Хүндэтэ нютагаархид! Манай Буряад орондо буян хэшэг, зол жаргал мүнхэ булаг мэтээр дэлгэржэ байг! Удаан наhатай, элүүр энхэ, амар амгалан ябагты! Уважаемые земляки! Пусть в Бурятии бесконечным родником пробивается счастье и благополучие! Желаю долголетия и здоровья, благополучия! С праздником! С юбилеем, друзья!».На Центральном стадионе с поздравительной речью выступили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и Забайкальского края Александр Осипов.«Гости и жители республики Бурятия, привет! Мы рады вас сегодня поздравить с вашим юбилеем. Регион промышленный, сельскохозяйственный, но самое главное - это его жители! Впереди ещё много, много дел, которые нам вместе, как соседям, реализовывать. Спасибо вам за гостеприимство, за любовь, за тепло, за уют. Я знаю, что это только начало вашего дальнейшего пути. Сегодня мы услышали тысячи поздравлений от вас - от жителей. И я знаю, что сегодня каждый строит свои планы именно со своей республикой. Желаю вам счастья, здоровья, успехов, не останавливаться на достигнутом и идти только вперёд. Мы радуемся за ваше достижение. Спасибо вам!», – поздравил губернатор Иркутской области.«Дорогие наши друзья, родные, близкие, любимые, я приехал во главе большой делегации. С нами сенатор Совета Федерации, заместитель председателя правительства, депутат Государственной думы Российской Федерации Андрей Гурулёв, главы районов, большое количество простых забайкальцев. Все мы с большой радостью приехали разделить наш общий праздник. Неразрывны наши с вами связи - одна земля, одно небо, один многонациональный народ, одна кровь и единый уклад жизни, одинаковые традиции. Земля, которая рождает столько героев, живёт правильно, и мы сегодня гордимся вами! Развивается республика, её потенциал растёт на глазах. Жители Бурятии в культуре, в спорте, в образовании достигают высочайших вершин, становятся чемпионами, становятся лучшими людьми в отраслях. Мы очень рады приветствовать вас от всего Забайкалья», - сказал губернатор Забайкальского края.Артисты, выступающие на концерте, отмечали, что участие в нем - большая честь для каждого из них:«Оставить часть себя в этом грандиозном событии - это большая честь. Я - артистка балета, мы с мужем из балетной династии. Можно сказать, наша семья на разных исторических моментах также вносила свой творческий вклад. Прекрасный праздник, мы, артисты, очень старались, чтобы наше настроение дошло до каждого зрителя», - поделилась участница музыкально-театрализованного представления Наталья Бородина.Зрители из Бурятии и гости республики также поздравили Бурятию со 100-летним юбилеем:«Заметили, как вышло солнце, когда заиграли песни? Вот она сила музыки, сила гостеприимства! Смотрю на это прекрасное представление, и такая гордость охватывает. За наших людей, за то, что мы такие прекрасные традиции смогли сохранить!», - рассказала о впечатлениях жительница Улан-Удэ Зинаида Попова.«Мы - везучие счастливчики. Что мы стали свидетелями самого первого столетия. Поздравляю родную республику с юбилеем! Пусть это будет первое столетие из ста и больше!», - пожелал зритель Хэшэгтэ Дамбаев.«Мы приехали из Читы. Собираемся на Байкал и заранее запланировали сходить на концерт, и это было лучшее решение! С утра ещё прогулялись по площади, столько красок, столько костюмов, разной вкусной еды! Я непременно вернусь в Бурятию в следующий отпуск!»", - рассказала гостья из Забайкальского края Юлия Добрынина.Фото: egov-buryatia.ru