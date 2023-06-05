Общество 05.06.2023 в 11:43

Осенью в Бурятии начнут штрафовать за отсутствие на калитке таблички о наличии собаки

Соответствующий законопроект уже разрабатывается
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Текст: Петр Санжиев
Осенью в Бурятии начнут штрафовать за отсутствие на калитке таблички о наличии собаки
26 мая в республике вышло постановление правительства, которое регламентировало требования к содержанию владельческих собак в многоквартирных домах и частных подворьях. Теперь разрабатывается закон, который введет штрафы за нарушение постановления. Нынешний созыв республиканского парламента не успеет рассмотреть его. Однако осенью, когда начнет заседать новый созыв Хурала, он будет рассмотрен и, вероятнее всего, принят.

Штрафные санкции предполагается установить в размере от 3 до 5 тысяч рублей.

Требований, которые недавно установлены, немало. Раньше власти карали за нарушение правил регистрации и выгула, а теперь оснований для наказания стало больше.

Так, собачники, живущие в частном секторе, обязаны установить на калитке табличку, предупреждающую, что на подворье есть собака. Такие предупреждения кое у кого есть и сейчас, но они установлены в добровольном порядке. А теперь собачники обязаны сделать это.

В Бурятии ведут профилактическую, разъяснительную работу по информированию владельцев собак о новых требованиях. Граждан, которые не прислушаются, будут, как только Хурал узаконит штрафы, наказывать. В регионе есть 247 лиц, уполномоченных составлять соответствующие протоколы.

По новым требованиям, на частном подворье собака должна содержаться на цепи или в вольере. Как пояснили в Управлении ветеринарии, собаку можно отпускать побегать по территории усадьбы, но территория должна быть огорожена так, чтобы собака не смогла выбраться на улицу или попасть на территорию соседнего подворья. А на улице питомец должен быть, напомним, в наморднике, на поводке и в сопровождении человека. Правда, на специальных выгульных площадках собаке можно дать волю. Но, например, в Улан-Удэ таких площадок немного.

Как также пояснили в Управлении ветеринарии, в республике увеличивается количество штрафов, наложенных на владельцев собак. В прошлом году их было 2838. К медикам за антирабической помощью обратились 2530 покусанных человек. Порой от укуса собственной собаки страдают дети. Но не все укушенные граждане идут к врачам.

Сумма штрафов в минувшем году составила около 5 миллионов рублей. Наверное, с увеличение количества оснований для «собачьих» штрафов в республике вырастет как количество штрафов, так и их общая сумма. На неподобающее обращение с собаками в Улан-Удэ можно подать сигнал по телефону 37-72-52 (Октябрьский район), 44-06-57 (Железнодорожный) и 21-24-51 (Советский).

Фото: russianstock.ru
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