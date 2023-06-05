В Улан-Удэ готовятся к открытию купального сезона

В настоящее время температура воды в реках Улан-Удэ составляет днем плюс 14 градусов. Для начала купального сезона необходимо минимум плюс 18 градусов. В нынешнем году улан-удэнские спасатели, как всегда, организуют патрулирование водных объектов. В обычные купальные дни спасатели планируют использовать две лодки. В дни, когда жара усилится, будут использоваться три лодки. К рейдовым патрулированиям подключатся и сорок студентов.Главные цели патрулирования - удаление с берегов граждан, которые там распивают алкоголь, а также нелегальных купальщиков.Сейчас в столице Бурятии не открыто ни одного официального пляжа. Но на этой неделе планируется провести обследование водных окрестностей острова Комсомольский на предмет открытия там разрешенного места купания. Кстати, на улан-удэнской спасательной станции есть шесть человек, которые имеют допуск к водолазным работам. А несанкционированных, но привычных для людей, мест купания в городе насчитывается более двадцати. Они отличаются высокой скоростью течения, неудовлетворительным санитарным состоянием воды, неизученным дном рек. Там расставлено 24 аншлага с предупреждениями.Наиболее опасные места - протоки Степная и Забока, река Селенга у рынка «Народный», река Уда в районе ул. Трубачеева и ул. Лазо.Спасатели информируют, что в купальный сезон на берегу в районе Селенгинского моста на Левый берег будет дежурить профессиональный спасатель на лодке, с 10 до 20 часов. Ему помогут два практиканта. А в сильную жару дежурство будет до 21 часа. Это самое массовое место нелегального купания.В Улан-Удэ в прошлый купальный сезон утонули семь человек, в том числе ребенок. 19 купальщиков удалось спасти. Спасатели призывают граждан ответственно вести себя на воде - входить в воду осторожно, не отплывать далеко от берега, не плавать в одиночестве, не подавать ложных сигналов бедствия, не устраивать в воде игр, связанных с захватом. За игрой детей даже на мелководье надо внимательно следить.Фото: МЧС Бурятии