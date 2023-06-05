В Бурятии учредили госнаграду для бизнесменов

В Бурятии будут вручать государственную награду «Заслуженный предприниматель РБ». Соответствующие поправки в закон «О государственных наградах РБ» разработаны по поручению главы республики Алексея Цыденова.- Наши предприниматели принимают участие в развитии государственно-частного партнерства, добиваются высоких результатов в производстве, а также в обеспечении достойного качества и конкурентоспособности отечественной продукции или услуг. Многие не только успешны в бизнесе, но и активно участвуют в общественной жизни районов и республики в целом, - отметил Алексей Цыденов.По состоянию на 1 июня этого года в Бурятии зарегистрировано 34,3 тыс. субъектов предпринимательской деятельности. Из них 19,9 тысяч - это индивидуальные предприниматели, которые работают в районах республики и трудятся в самых разных сферах: руководят промышленными предприятиями, строительными организациями, IT-компаниями, занимаются торговлей и общепитом, оказывают разнообразные услуги и вносят весомый вклад в экономику республики.На сегодня одной из форм поощрения бизнесменов является ведомственная награда министерства промышленности, торговли и инвестиций РБ - «Почетный предприниматель». Однако на республиканском уровне подобной награды не было.Согласно законопроекту, звание «Заслуженный предприниматель РБ» предлагается присваивать лицам, являющимся руководителем коммерческой организации, либо индивидуальным предпринимателям за заслуги в развитии предпринимательской деятельности, создании новых рабочих мест, реализации инвестиционных проектов и внедрении инновационных технологий производства и управления, развитии государственно-частного партнерства, обеспечении высокого качества производимых товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг на территории республики. При этом они должны осуществлять предпринимательскую деятельность не менее 10 лет. Также законопроектом предлагается исключить требование к индивидуальному предпринимателю, представляемому к награждению, иметь стаж работы в занимаемой должности не менее трех лет.Фото: пресс-служба правительства Бурятии