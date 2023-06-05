Железнодорожному району Улан-Удэ вернут давно убранный советский памятник

Несколько лет назад на пл. Славы в Железнодорожном районе города был демонтирован памятник эпохи СССР «Покорителям космоса». В этом году его решено вернуть людям – вновь установить на старом месте на всеобщее обозрение.Открытие намечено провести 16 июня в 12:30. Памятник в последние годы находился на хранении в одном из рекламных агентств города. За это время он был реконструирован.«Сейчас будут основу устанавливать. Памятник возвращается по просьбам жителей района», - сообщили в администрации Железнодорожного района.Возвращение монумента является частью мероприятий, посвященных 85-летию со дня образования района, который является промышленным центром Улан-Удэ.Среди других событий – торжественное собрание районной общественности в КДЦ «Рассвет» с демонстрацией фильма о районе и концертом творческих коллективов, выставка, посвященная истории района и сегодняшнему дню, пройдут викторины. Намечен фестиваль «В семье большой, в семье единой», в котором примут участие детсады – презентуют культуру и традиции народов Бурятии. Будут и другие мероприятия.Аналогичные 85-летние юбилеи в этом году отмечают Советский и Октябрьский районы, где тоже подготовлены многочисленные мероприятия.Фото: «Номер один»