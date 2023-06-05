Общество 05.06.2023 в 15:23

Железнодорожному району Улан-Удэ вернут давно убранный советский памятник

Это делается в честь 85-летия района
A- A+
Текст: Петр Санжиев
Железнодорожному району Улан-Удэ вернут давно убранный советский памятник
Несколько лет назад на пл. Славы в Железнодорожном районе города был демонтирован памятник эпохи СССР «Покорителям космоса». В этом году его решено вернуть людям – вновь установить на старом месте на всеобщее обозрение.

Открытие намечено провести 16 июня в 12:30. Памятник в последние годы находился на хранении в одном из рекламных агентств города. За это время он был реконструирован.

«Сейчас будут основу устанавливать. Памятник возвращается по просьбам жителей района», - сообщили в администрации Железнодорожного района.

Возвращение монумента является частью мероприятий, посвященных 85-летию со дня образования района, который является промышленным центром Улан-Удэ.

Среди других событий – торжественное собрание районной общественности в КДЦ «Рассвет» с демонстрацией фильма о районе и концертом творческих коллективов, выставка, посвященная истории района и сегодняшнему дню, пройдут викторины. Намечен фестиваль «В семье большой, в семье единой», в котором примут участие детсады – презентуют культуру и традиции народов Бурятии. Будут и другие мероприятия.

Аналогичные 85-летние юбилеи в этом году отмечают Советский и Октябрьский районы, где тоже подготовлены многочисленные мероприятия.

Возрастное ограничение мероприятия: 0+

Фото: «Номер один»
Теги
памятник

Все новости

Железнодорожному району Улан-Удэ вернут давно убранный советский памятник
05.06.2023 в 15:23
Папа Римский Франциск посетит Монголию
05.06.2023 в 15:05
В Улан-Удэ участник СВО организовал новый парк
05.06.2023 в 15:05
В Бурятии учредили госнаграду для бизнесменов
05.06.2023 в 14:29
В Бурятии «черный лесоруб» удирал от полиции на тракторе
05.06.2023 в 14:28
Жители района Бурятии пожаловались на воду с червями из-под крана
05.06.2023 в 13:56
Сквер «Радуга» обогнал сквер Мемориала Победы
05.06.2023 в 13:35
В Улан-Удэ встретили победителя конкурса «Вся страна» Чингиса Раднаева
05.06.2023 в 13:22
Житель Бурятии едва не убил гостя за разбитое окно
05.06.2023 в 12:57
В Улан-Удэ готовятся к открытию купального сезона
05.06.2023 в 12:55
ЗУРХАЙ
с 31 мая по 6 июня

Читайте также
Папа Римский Франциск посетит Монголию
Государственный визит состоится с 31 августа по 4 сентября
05.06.2023 в 15:05
В Улан-Удэ участник СВО организовал новый парк
Инициативу поддержали власти, действующие военнослужащие и ветераны
05.06.2023 в 15:05
В Бурятии учредили госнаграду для бизнесменов
Её будут вручать отличившимся в республике предпринимателям
05.06.2023 в 14:29
Жители района Бурятии пожаловались на воду с червями из-под крана
По словам обратившихся, неприятная ситуация возникла в Кабанском районе (ВИДЕО)
05.06.2023 в 13:56
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru