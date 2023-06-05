В Бурятию придет жаркая погода

После холодной весны в республику придет жаркая погода. Как сообщают в Бурятгидрометцентре, 6 июня ночью в Улан-Удэ ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный 6-11 м/с, днем порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью составит +13, +15 градусов. Днем будет без существенных осадков, +21, +23 градусов.

В целом, завтра по Бурятии будет переменная облачность, местами пройдут дожди и грозы. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах 15-18 м/с. Температура ночью +10,+15, местами +3,+8. Днем +18,+23, местами до +12,+17.

7 июня в республике сохранится переменная облачность, ночью местами пройдут кратковременные дожди, днем - преимущественно без осадков. Утром местами туман. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-18 м/с. Температура ночью +6,+11, местами +1,+6, по северу до 0,-2. Днем +19,+24, местами +12,+17.

8 июня в регионе также ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами туман. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15 м/с. Температура ночью +6,+11, местами +1,+6, по северу до 0,-2. Температура днем +23,+28, местами +13,+18.





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