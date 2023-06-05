«Путинский» тренажер на У-УАЗ начал принимать пилотов

В авиационном учебном центре Улан-Удэнского авиационного завода холдинга «Вертолеты России» (Ростех) прошли переподготовку пилоты российской авиакомпании «СкайЛайт», входящей в многопрофильную группу компаний Aim of Emperor. Обучение проходило на новом комплексном тренажере вертолета Ми-171А2, сообщили в пресс-службе У-УАЗ.Согласно действующим Федеральным авиационным правилам, для летного состава авиакомпаний обязательна ежегодная переподготовка, предусматривающая теоретические и практические занятия в сертифицированных авиационных учебных центрах. C этого года практические занятия пилотов Ми-171А2 проходят на тренажерном комплексе вертолета, который позволяет отрабатывать действия в стандартных и аварийных ситуациях при различных метеоусловиях.В конце обучения пилоты сдали экзамены, результаты которых подтвердили их уровень знаний и навыков, необходимый для безопасного пилотирования Ми-171А2. По итогам подготовки экипажам были выданы документы, которые дают право на дальнейшую эксплуатацию вертолетов этого типа.Комплекс оборудован современной системой визуализации, которая реалистично отображает внекабинное пространство. Он оснащен вибрационной платформой и функцией старт/стоп, которая позволяет приостановить выполнение задания, детально разобрать действия экипажа и продолжить выполнение задания или начать заново.«В прошлом году компания «СкайЛайт» получила первый многоцелевой вертолет Ми-171А2, который задействован в пассажирских перевозках. Летные экипажи обучались пилотированию этих машин в авиационном учебном центре Улан-Удэнского авиационного завода, а теперь одними из первых прошли у нас переподготовку на тренажерном комплексе, который используется на предприятии с начала 2023 года. Использование тренажера позволяет оптимизировать затраты операторов вертолетной техники, а также повысить уровень подготовки пилотов. Его главное преимущество – возможность отработки всех видов отказов и нештатных ситуаций, смоделированных с учетом опыта эксплуатации Ми-171А2. Таким образом, обновленный формат подготовки летчиков способствует повышению уровня безопасности полетов», – отметил генеральный директор У-УАЗ Алексей Козлов.Опытная эксплуатация первого тренажера вертолета Ми-171А2 стартовала на У-УАЗ в конце 2022 года, а в начале 2023 года предприятие получило от Федерального агентства воздушного транспорта решение о его допуске к применению при обучении летного состава.К слову, одним из первых «полетал» на тренажере президент России Владимир Путин, посетивший Улан-Удэнский авиационный завод 14 марта нынешнего года. Так что, учебный комплекс был принят на высшем уровне.– современная модификация одного из самых массовых вертолетов в мире Ми-8. Машина может перевозить до 24 пассажиров на дальность до 800 километров, а в грузовой версии способна поднять до 5 тонн на внешней подвеске и до 4 тонн внутри кабины. Ми-171А2 может применяться как поисково-спасательный или медицинский вертолет, для пожаротушения, мониторинга местности и для решения других задач.Фото: kremlin.ru