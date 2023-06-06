Общество 06.06.2023 в 09:27

В Улан-Удэ пройдет День йоги

Глава Бурятии и Генконсул Индии обсудили перспективы сотрудничества двух республик
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ пройдет День йоги
Алексей Цыденов дал поручение организовать День йоги в Улан-Удэ. Как сообщила его пресс-служба, об этом его попросил
Генеральный консул Индии во Владивостоке господин Сай Мурали. Их встреча состоялась накануне. Генконсул прибыл в Бурятию с деловым визитом.

Международный день йоги ежегодно отмечается 21 июня по всему миру с 2014 года. В этом году во всех регионах Дальнего востока и в Иркутской области праздничные мероприятия состоятся с 17 по 21 июня.

«В этой связи я предлагаю вам помочь с организацией праздника в Бурятии. В нем сможет принять участие и коллектив индийского танца, работающий в Улан-Удэ. Консульство ежегодно предлагает финансовую и другую поддержку для центров йоги и иных организаторов международного дня йоги в регионах. В этом году мы хотели бы поддержать центр йоги в Бурятии, чтобы ваш праздник йоги стал особенным», - отметил Генконсул Индии.

«Добро пожаловать в Республику Бурятия! У нас с Индией много общего, у нас буддистская республика, к нам приезжали монахи из Индии, наши монахи учатся в Индии, и в целом у нас близкая философия. Есть у нас перспективы и по другим направлениям: по экономике, туризму, здравоохранению, - поприветствовал гостя Алексей Цыденов.

Он отдельно обратил внимание на сотрудничество в сфере обороной промышленности, так как Улан-Удэнский авиационный завод поставляет вертолеты в Индию.

«У нас есть проект по вертолету К-226, сегодня он немного приостановлен, но в целом у проекта перспективы хорошие, потому что он ориентирован на поставку вертолетов не только в Индию, но и по всему миру. К-226 на сегодня лучший вертолет, который приспособлен для горных условий, для высокогорья, его рабочая зона - до 6 тысяч метров. В мире таких вертолетов нет», - отметил глава Бурятии.

Алексей Цыденов также подчеркнул, что еще одним перспективными направлением для сотрудничества является туризм. В частности, в интересы Бурятии входит привлечение инвесторов, готовых строить гостиницы на Байкале и простых туристов-путешественников.

Генконсул поблагодарил правительство Бурятии за организованную встречу и поздравил жителей республики со столетием региона.

«Вы абсолютно верно отметили те сферы, в которых возможно развивать сотрудничество между Индией и Бурятией, - отметил господин Сай Мурали, - Прежде всего необходимо говорить об оборонном сотрудничестве и о вертолетах, которые выпускаются в Улан-Удэ. Индии, безусловно, сейчас необходимо военно-оборонное оборудование. Те современные технологии и оборудование высокого уровня, которое выпускается в Бурятии, представляют большой интерес для Индии. Мы согласны, что необходимо договариваться о дальнейшем приобретении техники и сотрудничестве в этом направлении. Это совершенно верное направление для дальнейшего сотрудничества, и в ближайшие месяцы продолжатся переговоры в отношении передачи технологий», - заверил он.

Генконсул также подчеркнул, что возможно сотрудничество и в здравоохранении и фармакологии, потому что, по его словам, Индия является одним из лидеров в этой области. Также еще одно из перспективных направлений - это возможность обучения индийских студентов на медицинских специальностях в Бурятии.

Глава Бурятии рассказал, что в Улан-Удэ строится международный кампус, в котором объединятся студенты нескольких вузов. Также в нем будут жить и учиться студенты других стран, и отметил, что республика будет рада видеть среди студентов представителей Индии.

«Через два года кампус должен открыться, и медицинская составляющая будет в нем одной из основных», - отметил Алексей Цыденов.

В завершении встречи глава Бурятии пригласил представителей Индии на Международный буддистский форум, который состоится в Бурятии 17-19 августа. Для участия в событии в республику приглашены участники из 14 стран.

Фото: egov-buryatia.ru

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