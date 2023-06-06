Общество 06.06.2023 в 10:25

В Улан-Удэ посадки начали заключенные

В колонии-поселении № 3 сажают картофель в пригородном районе
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ посадки начали заключенные
Посевная кампания началась в колонии-поселении №3 в Улан-Удэ. Осужденные высадили картофель сорта «Гала» на земельном участке площадью более 37 гектаров в пригородном Иволгинском районе, сообщили в УФСИН по Бурятии.

Уход за посевами будет вестись с использованием нового сельскохозяйственного оборудования, приобретенного учреждением в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы на 2018-2030 годы».

Сельскохозяйственная деятельность колонии позволяет обеспечивать трудовую занятость осужденных, а также снабжать учреждения уголовно-исполнительной системы республики экологически чистой продукцией.

Фото: УФСИН по Бурятии

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