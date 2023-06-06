В Бурятии резко снижается уровень промпроизводства

В Бурятии промышленное производство в апреле текущего года снизилось по сравнению с апрелем 2022 года – на 33,6 %, с мартом 2023 года – на 13,5 %. В целом за январь – апрель нынешнего года промышленное производство снизилось на 10,9 % по сравнению с январем – апрелем 2022 года.Как сообщает Бурятстат, три сектора экономики, учитываемые при расчете индекса промышленного производства, в январе – апреле 2023 года по сравнению с январем – апрелем 2022 года показали позитивную динамику. Наблюдался рост в отраслях связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений – на 22,6 %, в энергетическом секторе, тепло и газоснабжении – на 6,0 %, добыче полезных ископаемых – на 0,1 %,В обрабатывающих производствах показатели января – апреля 2023 года ниже соответствующего уровня прошлого года на 25,6 %.Фото: unsplash.com