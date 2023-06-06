Общество 06.06.2023 в 11:07

В Бурятии резко снижается уровень промпроизводства

В апреле 2023 года по сравнению с апрелем 2022 года падение превысило треть
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Текст: Номер один
В Бурятии резко снижается уровень промпроизводства
В Бурятии промышленное производство в апреле текущего года снизилось по сравнению с апрелем 2022 года – на 33,6 %, с мартом 2023 года – на 13,5 %. В целом за январь – апрель нынешнего года промышленное производство снизилось на 10,9 % по сравнению с январем – апрелем 2022 года.

Как сообщает Бурятстат, три сектора экономики, учитываемые при расчете индекса промышленного производства, в январе – апреле 2023 года по сравнению с январем – апрелем 2022 года показали позитивную динамику. Наблюдался рост в отраслях связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений – на 22,6 %, в энергетическом секторе, тепло и газоснабжении – на 6,0 %, добыче полезных ископаемых – на 0,1 %,  

В обрабатывающих производствах показатели января – апреля 2023 года ниже соответствующего уровня прошлого года на 25,6 %.

Фото: unsplash.com

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промышленность падение Бурятия

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