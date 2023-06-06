В Бурятию временно ввезено более 27 тыс автомобилей для личного пользования

Бурятская таможня с начала года возбудила в отношении иностранцев 17 административных дел за нарушение сроков временного ввоза транспортных средств для личного пользования. Два автомобиля задержаны в Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе таможни.Их временно ввезенные в Россию автомобили для личного пользования (ТСЛП) по истечении срока, установленного таможенным органом, не были вывезены обратно.По словам начальника отдела таможенных процедур и таможенного контроля Бурятской таможни Светланы Синютиной, с прошлого года для лиц, выезжающих с территории России по истечении срока временного ввоза транспортного средства, смягчилась форма наказания. Так, если автомобиль вывозится лицом по истечении срока временного ввоза, административный штраф заменяется на предупреждение.Она напомнила, что иностранные граждане, прибывающие на территорию Евразийского экономического союза на личном транспорте, могут без уплаты таможенных пошлин оформить временный ввоз, сроком не более 1 года. После года автомобили должны быть вывезены или выпущены в свободное обращение.Гражданам России, прибывающим в ЕАЭС на иностранном автомобиле, необходимо выпустить его в свободное обращение или внести обеспечение за ТСЛП в размере суммы таможенных платежей как если бы автомобиль был выпущен в свободное обращение.С начала 2023 года в регионе деятельности Бурятской таможни временно ввезено 27 402 автомобиля для личного пользования, что на 62% больше, чем в прошлом году.Фото: Бурятская таможня