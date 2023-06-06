Общество 06.06.2023 в 15:19

В Улан-Удэ выбрали лучшую концепцию застройки центра города

В итоговый проект соберут лучшие идеи из всех участвовавших в конкурсе концепций
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ выбрали лучшую концепцию застройки центра города
5 июня в Улан-Удэ наградили победителей и участников конкурса на лучшую концепцию застройки центральной части города, которая будет реконструироваться согласно мастер-плана. Всего на конкурс представили 5 проектов.

- Несмотря на то, что было мало времени на разработку, работы очень порадовали. В каждой работе есть, что взять. Мне кажется, что, когда мы придем к финалу, мы сложим все вместе. В каждой работе есть здравые идеи, которые можно применять. Гордость берет, что у нас такие архитекторы, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.


Перед конкурсантами стояла задача определить наиболее предпочтительные архитектурно-градостроительные, декоративно-художественные, эстетические параметры будущей комплексной жилой застройки в центральной исторической части Улан-Удэ по улицам Советская, Свободы, Кузнечная и Смолина. И все представленные проекты отразили самобытную, национальную культуру Бурятии, особенности планировки и развития ее столицы.


Лучшим признан проект авторского коллектива проектной организации Творческая мастерская «Улан-Удэархпроект», гендиректор и архитектор Юлия Лбова, архитекторы Ольга Зильберман и Ирина Аляскина.

- На создание такого проекта нас вдохновила история нашего любимого Улан-Удэ, и как наследие города Верхнеудинска. Наша основная идея – сочетание истории и современности, поэтому работа на этом и построена, чтобы мы учли и всю историю, прошлый опыт и в то же время внести современные идеи, - рассказала один из авторов проекта Ольга Зильберман.


Также на конкурс свои работы представили архитекторы ООО «АМ «Экоград» Цыремжит Цыренжапова и Дари Цыренжапова, архитекторы ООО «АМ «Проект Байкал» Бронислав Михайлов и Анастасия Кузьмина, архитектор ООО «Востсибпроект» Алексей Мохосоев, архитектор ООО «ГРИН СФИЭР ПРАДЖЕКТ» Андрей Алексеев.


Победителю конкурса присуждена премия в размере 500 тысяч рублей. Остальным участникам – по 250 тысяч рублей каждому.

Как отметил Алексей Цыденов, на этом работа архитекторов не закончена. В итоговый проект будут включены лучшие идеи из каждой концепции.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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