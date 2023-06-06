В Улан-Удэ выбрали лучшую концепцию застройки центра города

- Несмотря на то, что было мало времени на разработку, работы очень порадовали. В каждой работе есть, что взять. Мне кажется, что, когда мы придем к финалу, мы сложим все вместе. В каждой работе есть здравые идеи, которые можно применять. Гордость берет, что у нас такие архитекторы, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.





Перед конкурсантами стояла задача определить наиболее предпочтительные архитектурно-градостроительные, декоративно-художественные, эстетические параметры будущей комплексной жилой застройки в центральной исторической части Улан-Удэ по улицам Советская, Свободы, Кузнечная и Смолина. И все представленные проекты отразили самобытную, национальную культуру Бурятии, особенности планировки и развития ее столицы.





- На создание такого проекта нас вдохновила история нашего любимого Улан-Удэ, и как наследие города Верхнеудинска. Наша основная идея – сочетание истории и современности, поэтому работа на этом и построена, чтобы мы учли и всю историю, прошлый опыт и в то же время внести современные идеи, - рассказала один из авторов проекта Ольга Зильберман.





Также на конкурс свои работы представили архитекторы ООО «АМ «Экоград» Цыремжит Цыренжапова и Дари Цыренжапова, архитекторы ООО «АМ «Проект Байкал» Бронислав Михайлов и Анастасия Кузьмина, архитектор ООО «Востсибпроект» Алексей Мохосоев, архитектор ООО «ГРИН СФИЭР ПРАДЖЕКТ» Андрей Алексеев.





5 июня в Улан-Удэ наградили победителей и участников конкурса на лучшую концепцию застройки центральной части города, которая будет реконструироваться согласно мастер-плана. Всего на конкурс представили 5 проектов.Лучшим признан проект авторского коллектива проектной организации Творческая мастерская «Улан-Удэархпроект», гендиректор и архитектор Юлия Лбова, архитекторы Ольга Зильберман и Ирина Аляскина.Победителю конкурса присуждена премия в размере 500 тысяч рублей. Остальным участникам – по 250 тысяч рублей каждому.Как отметил Алексей Цыденов, на этом работа архитекторов не закончена. В итоговый проект будут включены лучшие идеи из каждой концепции.Фото: пресс-служба правительства Бурятии