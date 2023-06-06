Общество 06.06.2023 в 15:46
Житель Бурятии, убивший гостя, получил девять лет колонии строгого режима
Он нанес множественные удары ножом, находившемуся в его доме знакомому
Текст: Номер один
Девять лет лишения свободы в колонии строгого режима. Такое наказание вынес суд 46-летнему жителю Бурятии. Он признан виновным в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).
Как сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии, установлено, что в феврале 2023 года в Иволгинском районе местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес множественные удары ножом находившемуся в его доме знакомому. В результате полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.
Фото: pixabay.com
Как сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии, установлено, что в феврале 2023 года в Иволгинском районе местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес множественные удары ножом находившемуся в его доме знакомому. В результате полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.
Фото: pixabay.com
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