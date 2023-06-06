Общество 06.06.2023 в 15:46

Житель Бурятии, убивший гостя, получил девять лет колонии строгого режима

Он нанес множественные удары ножом, находившемуся в его доме знакомому
A- A+
Текст: Номер один
Житель Бурятии, убивший гостя, получил девять лет колонии строгого режима
Девять лет лишения свободы в колонии строгого режима. Такое наказание вынес суд 46-летнему жителю Бурятии. Он признан виновным в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Как сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии, установлено, что в феврале 2023 года в Иволгинском районе местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес множественные удары ножом находившемуся в его доме знакомому. В результате полученных  повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Фото: pixabay.com
Теги
преступность убийство приговор

Все новости

В Улан-Удэ гаражи-«самоволки» начали свозить на специальную стоянку
06.06.2023 в 16:11
Житель Бурятии, убивший гостя, получил девять лет колонии строгого режима
06.06.2023 в 15:46
В Улан-Удэ предложили чаще обнимать врачей
06.06.2023 в 15:33
В Улан-Удэ выбрали лучшую концепцию застройки центра города
06.06.2023 в 15:19
В Бурятии третий месяц ищут 36-летнюю женщину
06.06.2023 в 15:06
В районе Бурятии воспламенился автомобиль
06.06.2023 в 14:41
В Улан-Удэ появится новый арт-объект
06.06.2023 в 14:38
Улан-удэнцев просят прекратить мусорить в родном городе
06.06.2023 в 14:11
Житель Бурятии угнал автомобиль без двигателя
06.06.2023 в 14:08
В Бурятии покончил с собой мужчина в камуфляже и с тату в виде танка
06.06.2023 в 13:30
ЗУРХАЙ
с 31 мая по 6 июня

Читайте также
В Улан-Удэ гаражи-«самоволки» начали свозить на специальную стоянку
Забрать свое имущество владельцам будет не так-то просто
06.06.2023 в 16:11
В Улан-Удэ предложили чаще обнимать врачей
Идея доброго флешмоба пришла мамам детей, умерших от онкологии
06.06.2023 в 15:33
В Улан-Удэ выбрали лучшую концепцию застройки центра города
В итоговый проект соберут лучшие идеи из всех участвовавших в конкурсе концепций
06.06.2023 в 15:19
В Улан-Удэ появится новый арт-объект
Конкурс на его разработку уже объявлен
06.06.2023 в 14:38
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru