Житель Бурятии, убивший гостя, получил девять лет колонии строгого режима

Девять лет лишения свободы в колонии строгого режима. Такое наказание вынес суд 46-летнему жителю Бурятии. Он признан виновным в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).Как сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии, установлено, что в феврале 2023 года в Иволгинском районе местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес множественные удары ножом находившемуся в его доме знакомому. В результате полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.Фото: pixabay.com