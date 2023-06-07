Автопарк Бурятии стремительно стареет

12-й год подряд средний возраст автомобилей в Бурятии растет, что указывает на то, что жители региона держат свои автомобили дольше, чем когда-либо прежде. Это приводит к целому ряду проблем: повышенным выбросам выхлопных газов от старых машин, постоянным поломкам и необходимости ремонтироваться по очень дорогим расценкам.Согласно данным, собранным «Номер один» на основе сведений ГИБДД и СМИ, средний возраст легковых автомобилей на дорогах региона достиг рекордного уровня - 20 лет.В Бурятии на рост среднего возраста автомобилей, находящихся в обороте, повлиял также низкий уровень доходов значительной части населения, вынужденного приобретать их не в автосалонах, а на авторынках. В основном это легковушки из Японии возрастом старше семи лет, нередко имеющие низкие оценки на японских аукционах, поэтому более дешевые. Причем «старение» парка в 2022 ускорилось с ростом поставок «праворулек».Однако важнейшим фактором в этом стал рост цен на новые автомобили в связи со сворачиванием поставок иностранных автомобилей из-за санкций. Дефицит спровоцировал рост цен на новые японские и корейские автомобили, стоимость которых увеличилась в полтора раза с начала 2022 года.Так, поставки бэушных машин из Японии в Россию по итогам 2022 года составили 213,5 тыс. единиц и, таким образом, увеличились относительно 2021 года на 32%, эту статистику передала Японская ассоциация экспортеров подержанных автомобилей (JUMVEA), пишет ТАСС. «Наибольшим спросом пользуются внедорожники, такие как Toyota Land Cruiser. Нам трудно ответить на вопрос о причинах роста спроса в России на японские подержанные машины. Не исключено, что это связано с их хорошим техническим состоянием и малым пробегом», — заявил представитель JUMVEA.Это также может указывать на то, что производители автомобилей делают машины более высокого качества, которые реже ломаются и их можно использовать десятки лет.Добавим, что машины Toyota Land Cruiser и другие дорогие марки поступали в РФ в основном с небольшим сроком эксплуатации. Это так называемые «автомобили без пробега по РФ» со сроками эксплуатации в три-пять лет. Соответственно, они приобретались в основном обеспеченными гражданами. Между тем на авторынках в Бурятии значительная часть реализуемых автомобилей поступала не с аукционов, а перегонялась из дальневосточных регионов с уже предельными сроками эксплуатации, исчисляемыми десятками лет.Еще в 2020 году агентство «Автостат» включило Бypятию в TOП-10 регионов c наибольшим средним возрастом парка легковых автомобилей. Тогда же озвучен средний возраст автопарка в республике, составивший 18,7 года. К 2021 году средний возраст парка автомобилей Бурятии, по данным «Автостата», составил уже 19,2 года и вплотную приблизился к двум десяткам лет. В 2022 «старение» автопарка в Бурятии в связи с обвалом продаж новых автомобилей и ростом ввоза старых должно было также продолжиться, причем еще более масштабными темпами. Однако на уровне федерального центра данные по среднему возрасту автомобилей в динамике были засекречены. Так, если «Автостат» ранее ссылался на данные ГИБДД по среднему возрасту поставленных на учет автомобилей, то за 2022 год таких сведений в отчетах агентства уже не содержится.В УГИБДД МВД по РБ на запрос «Номер один» сообщили, что выборку по году выпуска поставленных на регистрационный учет автомобилей делает система, однако изменилась форма отчета и данные по среднему возрасту автомобилей система не выгружает.В системе отражается лишь вновь ввезенный автотранспорт, а также поставленный на учет в 2022 - 2023 гг., ранее не состоявший на учете, сообщили в УГИБДД МВД по РБ.«Старение» автопарка в Бурятии идет быстрыми темами вот уже больше 12 лет. По данным статистики, наиболее «молодым» автопарк в Бурятии был в 2009 году, когда средний возраст автомобилей составлял десять лет. Именно тогда в стране введены новые пошлины на ввоз подержанных иномарок, в результате чего дилеры были вынуждены завозить старые и более дешевые модели. Тогда же Россия попала в экономическую рецессию, вызвавшую кризис на рынке продаж новых автомобилей. Прежде всего из-за ослабления рубля и постепенного подорожания автомобилей, львиная доля которых и тогда, и сегодня импортируется.С тех пор страна испытала еще несколько экономических кризисов, приводивших к снижению продаж новых автомобилей, число которых не могло «омолодить» действующий автопарк Бурятии.В «нулевые» в Бурятии открылись новые автосалоны и автомобилисты начали пересаживаться на заводские автомобили, однако число автовладельцев на новых авто все заметнее уступало растущему числу японских праворульных автомобилей.По данным сайтов объявлений Улан-Удэ, в столице зарегистрировано около 300 автосервисных компаний, оказывающих услуги населению. С одной стороны, «старение» автопарка на руку отрасли - больше ремонтов, больше денег. Однако в Бурятии предприятия автосервиса столкнулись с рядом вызовов - дефицитом кадров из-за оттока людей на запад и частичной мобилизации, прежде всего слесарей-ремонтников, электриков, кузовщиков. В результате фирмы вынуждены были резко повысить стоимость ремонтных работ, чтобы удержать рабочих, подняв им зарплаты.- Недавно в Бурятии у одного крупного автодилера сразу уволились 15 «сервисменов», мастеров по гарантийному и постгарантийному обслуживанию, не договорились с владельцем фирмы, живущим в США, по индексации оплаты труда. В результате на работу пришлось выходить другим сотрудникам, совершенно не соображавшим в этой сфере», - рассказывают в соцсетях Улан-Удэ.Кроме дефицита кадров, не менее сложная проблема - двукратное удорожание новых запасных частей на автомобили, что отбивает у владельцев автотранспорта желание ремонтироваться. В результате рано или поздно автомобилистам придется массово переходить на старые запчасти.Не случайно на федеральном уровне предлагается создать программу по восстановлению бэушных запчастей, которая позволит решить проблемы, связанные с уходом производителей комплектующих из России. Об этом, в частности, сообщает Autonews. Предлагается урегулировать порядок утилизации машин с повторным использованием комплектующих и обязать инвесторов, организующих в России производство автомобилей, также заниматься восстановлением деталей. По замыслу инициаторов проекта, «оборот таких комплектующих для ремонта автомобилей доходит до 50% рынка, что связано в том числе с экономией — такие запчасти примерно на 50% дешевле новых».По данным «Автостата», в прошлом году продажи новых «легковушек» упали на 58,7% - до 626 тыс. штук. В начале 2023 года спад продолжился, однако вполне возможен вариант некоторого роста продаж новых легковушек, прежде всего китайского производства и «Жигулей».Как ожидается, это может замедлить средние темпы роста возраста машин в следующем году. Хотя в целом эта тенденция в 2023 году может продолжиться, если только не произойдет масштабного ввоза в Бурятию бэушной продукции японского автопрома.Фото: «Номер один»