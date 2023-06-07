Общество 07.06.2023 в 09:29

Житель Бурятии добровольно сдал две винтовки

Оружие мужчина нашел у себя на ферме на крыше надворной постройки
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Текст: Константин Воронов
Житель Бурятии добровольно сдал две винтовки
Житель Закаменского района Бурятии сдал в подразделение лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии две единицы огнестрельного оружия: сборный карабин по типу винтовки Мосина и малокалиберную винтовку ТОЗ.

Мужчина рассказал, что ружья принадлежали его покойному родственнику. Оружие сельчанин обнаружил случайно на крыше надворной постройки у себя на ферме в селе Санага. Завернутые в мешковину ружья он сразу узнал – не раз видел их в руках у дяди, который был охотником.

«После проведения проверки огнестрельного оружия будет принято решение о выплате гражданину денежного вознаграждения из республиканского бюджета в размере до 20 тысяч рублей», - сообщили в Росгвардии Бурятии.

Фото: Росгвардия Бурятии
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