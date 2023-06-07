Житель Бурятии добровольно сдал две винтовки

Житель Закаменского района Бурятии сдал в подразделение лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии две единицы огнестрельного оружия: сборный карабин по типу винтовки Мосина и малокалиберную винтовку ТОЗ.Мужчина рассказал, что ружья принадлежали его покойному родственнику. Оружие сельчанин обнаружил случайно на крыше надворной постройки у себя на ферме в селе Санага. Завернутые в мешковину ружья он сразу узнал – не раз видел их в руках у дяди, который был охотником.«После проведения проверки огнестрельного оружия будет принято решение о выплате гражданину денежного вознаграждения из республиканского бюджета в размере до 20 тысяч рублей», - сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии