Общество 07.06.2023 в 09:29
Житель Бурятии добровольно сдал две винтовки
Оружие мужчина нашел у себя на ферме на крыше надворной постройки
Текст: Константин Воронов
Житель Закаменского района Бурятии сдал в подразделение лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии две единицы огнестрельного оружия: сборный карабин по типу винтовки Мосина и малокалиберную винтовку ТОЗ.
Мужчина рассказал, что ружья принадлежали его покойному родственнику. Оружие сельчанин обнаружил случайно на крыше надворной постройки у себя на ферме в селе Санага. Завернутые в мешковину ружья он сразу узнал – не раз видел их в руках у дяди, который был охотником.
«После проведения проверки огнестрельного оружия будет принято решение о выплате гражданину денежного вознаграждения из республиканского бюджета в размере до 20 тысяч рублей», - сообщили в Росгвардии Бурятии.
Фото: Росгвардия Бурятии
Мужчина рассказал, что ружья принадлежали его покойному родственнику. Оружие сельчанин обнаружил случайно на крыше надворной постройки у себя на ферме в селе Санага. Завернутые в мешковину ружья он сразу узнал – не раз видел их в руках у дяди, который был охотником.
«После проведения проверки огнестрельного оружия будет принято решение о выплате гражданину денежного вознаграждения из республиканского бюджета в размере до 20 тысяч рублей», - сообщили в Росгвардии Бурятии.
Фото: Росгвардия Бурятии
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