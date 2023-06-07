В Бурятии превентивно ведут борьбу с «незавершенкой» в жилищном строительстве

Зампред правительства Бурятии Евгений Луковников встретился с застройщиками, дома которых в Улан-Удэ находятся на грани включения в реестр проблемных. Это два дома жилого комплекса «Императорский» в 140А микрорайоне, два малоэтажных дома по ул. Алтан Газар, жилой комплекс «Любимый» по ул. Боевая и блок Б жилого комплекса «Восточные ворота» по ул. Бабушкина.Как сообщили в минстрое Бурятии, зампред встретился с застройщиками, чтобы обсудить дальнейший план строительства объектов. Напомним, неделю назад в правительстве состоялось совещание по завершению этих объектов. Рабочая поездка началась с двух домов жилищно-строительного кооператива «Наш дом» по улице Алтан Газар. Ранее эту малоэтажную застройку вело ООО «Гевс-Плюс», которое в июле 2013 года было признано банкротом. В качестве погашения требований участников строительства конкурсный управляющий организации-банкрота предложил передать права застройщика, сам объект незавершённого строительства и земельный участок жилищно-строительному кооперативу, в котором, собственно, и состоят участники долевого строительства.«Идут судебные тяжбы, люди не могут зарегистрировать свои права на объект. Мы окажем консультативно-методическую помощь членам жилищно-строительного кооператива, чтобы окончательно решить вопрос с этим проблемным объектом. Последнее заседание правительственной комиссии по завершению строительства проблемных объектов представители ЖСК проигнорировали. Надеемся, что на следующее они придут и прояснят свою позицию. Хочу отметить, что желание самих дольщиков крайне важно, правительство со своей стороны всегда готово оказать всю необходимую помощь гражданам – участникам долевого строительства», – подчеркнул Евгений Луковников.Следующая остановка в 140А микрорайоне у жилого комплекса «Императорский». Здесь идёт стройка двух пятитиэтажных домов - 100 квартир, 4,9 тыс квадратных метров жилой площади. В декабре прошлого года было принято решение о смене застройщика: ООО «ПГС» не имело возможности завершить строительство, за дело взялось ООО «Стройстандарт». Плановый срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2023 года. Сегодня все работы идут без отставания по графику.На объекте жилого комплекса «Любимый» (ул. Боевая) на момент приезда правительственной комиссии трудились более 50 человек. Объект немаленький – семь жилых блоков и подземная автостоянка, всего 232 квартиры, жилая площадь – 13,6, тыс квадратных метров. Общестроительные работы не завершены, хотя плановый срок ввода в эксплуатацию объекта – конец II квартала 2023 года.Разговаривая с руководителем ООО СЗ «Бест плюс» – компании-застройщика, зампред правительства республики Евгений Луковников еще раз напомнил о недопустимости затягивания сроков ввода объекта в эксплуатацию.«Общестроительные работы не завершены, застройщик обещал их закончить до 1 июля, соответственно, срок ввода в эксплуатацию объекта затянется. В июле снова выедем на объект и проверим ход работ. На последнее заседание комиссии застройщик не пришёл, хотя это в его же интересах. На комиссии можно снять острые моменты со всеми сторонами, влияющими на ход строительства объекта. Регулярно в заседаниях участвуют представители прокуратуры, госстройжилнадзора, госэкспертизы, ресурсных компаний, с которыми можно на месте решить волнующие вопросы, а комиссия, в свою очередь, их возьмет на контроль», – отметил Евгений Луковников.Последний пункт рабочего выезда – блок Б жилого комплекса «Восточные ворота» (ул. Бабушкина), застройщиком которого является ООО СЗ «Бургражданстрой». В блоке 20 этажей, 170 квартир и 7,2 тыс квадратных метров жилой площади. Работы идут по графику.Напомним, по данным Единой информационной системы жилищного строительства, на территории Бурятии сейчас остаются четыре проблемных объекта – 13-тиэтажный жилой комплекс «Столица» (блок 3) на ул. Ключевской, 90А, 3-хэтажные дома №№ 9 и 10 на ул. Алтан Газар и второй этап жилого комплекса «Проспект» (9-ти и 12-тиэтажные блоки) на проспекте Строителей.Фото: минстрой Бурятии