Общество 07.06.2023 в 11:45

Игорь Кобзев и Алексей Цыденов выступят с совместной инициативой

Они хотят вынести вопросы модернизации прибайкальской гидротехнической инфраструктуры на Госсовет России
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Текст: Номер один
Игорь Кобзев и Алексей Цыденов выступят с совместной инициативой
Губернатор Приангарья Игорь Кобзев и глава Бурятии Алексей Цыденов выступят с совместной инициативой о вынесении вопросов модернизации прибайкальской гидротехнической инфраструктуры на обсуждение комиссии Госсовета России по направлению «Транспорт», сообщила пресс-служба Иркутской областной администрации.

«Развитие водного туризма будет способствовать увеличению туристического потока и может послужить развитию нового направления на Прибайкальской территории», – отметил глава Приангарья.

Игорь Кобзев рассказал, что правительство Иркутской области провело инвентаризацию объектов водной инфраструктуры региона, совместно с представителями туристического бизнеса определило 13 причальных сооружений, которые нужно реконструировать для организации многодневных круизных программ по Байкалу.

Губернатор подчеркнул, что помимо причальных сооружений нельзя забывать о создании и модернизации береговой инфраструктуры, в первую очередь берегоукрепительных сооружений. Берегоукрепление – актуальный вопрос для обеих территорий, поскольку риск подтопления близлежащих к береговой линии населенных пунктов сохраняется и на иркутской, и на бурятской сторонах Байкала.

Водный и круизный туризм – пока не самая сильная сторона туротрасли Бурятии. Организацией туров по Байкалу занимаются в основном предприниматели из Иркутской области. Но, как сообщал «Номер один», в феврале прошлого года в городе Бабушкин, на юге Байкала, состоялся спуск на лед судна на воздушной подушке «Бирюса». Была проведена первая туристическая «Байкальская экспедиция» от компании «ВодоходЪ» - крупнейшего оператора круизного туризма в России.

Технические характеристики 36-местной комфортабельной «Бирюсы» позволяют перевозить пассажиров по снегу, льду и по воде, транспортное средство способно преодолевать снег толщиной до 1 метра, заходить в труднодоступные бухты и быстро причаливать к необорудованному берегу. Кроме того, причалы для яхт предусматривают в своих проектах резиденты турзоны «Бйкальская гавань».

Однако причальная сеть на восточном берегу Байкала де-факто пока отсутствует. На юге озера, на его восточном и северном берегах, кроме Турки, нет подходящих причальных сооружений, способных принимать большие суда. Есть причалы для швартовки в поселках Усть- Баргузин, Нижнеангарск, но это давно построенные, полуразрушенные и неприспособленные для больших судов места.

Фото: eastland.ru
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туризм Байкал причалы

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