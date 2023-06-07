В Бурятии снимут режим повышенной готовности, введенный из-за ковида

Сегодня в Бурятии состоялось заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством зампреда правительства Петра Мордовского. В его ходе был рассмотрен вопрос об отмене режима повышенной готовности, введённый в республике 7 февраля 2020 года из-за пандемии COVID–19.«С учётом улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки по новой короновирусной инфекции комиссией принято решение ходатайствовать перед правительством Бурятии об отмене режима повышенной готовности, введённый в связи с угрозой распространения COVID–19», - сообщили в Минздраве Бурятии.Всего, по данным Роспотребнадзора, в Бурятия с начала пандемии было зарегистрировано 157 849 больных COVID–19 с лабораторным подтверждением. От опасной инфекции умерли свыше трех тысяч жителей республики.Фото: «Номер один»