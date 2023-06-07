Жительница Читы облыжно обвинила мужа в изнасиловании

Прокуратура Черновского района Читы поддержала в суде государственное обвинение по уголовному уделу в отношении 37-летней местной жительницы. Она обвинялась в «заведомо ложном доносе о совершении преступления, соединенного с обвинением лица в совершении тяжкого преступления» (ч. 2 ст. 306 УК РФ), сообщили в прокуратуре Забайкалья.Суд установил, что 17 ноября прошлого года женщина подала в Черновский межрайонный следственный отдел регионального Следственного управления СК России заявление об ее изнасиловании супругом. При подаче сообщения о преступлении она в письменном виде предупреждена об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.В ходе процессуальной проверки женщина призналась в том, что оговорила своего мужа, в действительности изнасилования не было. Оговор она объяснила тем, что после ссоры супруг не извинился перед ней. Эти обстоятельства нашли свое подтверждение также в ходе иных проверочных мероприятий, в связи с чем следователем принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.С учетом данных о личности и всех обстоятельств дела Черновский районный суд Читы назначил подсудимой наказание ниже низшего предела в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. И это при том, что она могла получить штраф в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительные работами на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.Приговор не вступил в законную силу.Фото: unsplash.com