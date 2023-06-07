Стройность с детства

Избыточная масса тела и ожирение ― это наиболее распространенные эндокринные нарушения у детей и подростков. В настоящее время с проблемой избыточного веса сталкивается до 30% детей школьного возраста. Об опасности ожирения «Номер один» рассказала врач-профилактолог Центра общественного здоровья и профилактики Елена Корсун.- Основные факторы риска развития избыточной массы тела и ожирения - несбалансированное питание, дефицит физической активности, отсутствие режима питания и отдыха, эмоциональные нагрузки, влияние образования и семейных традиций, социальные влияния (агрессивная реклама нездорового питания). Ожирение по другим причинам (нейроэндокринные нарушения или повреждение структур мозга, прием некоторых лекарств или с мутации генов)встречается гораздо реже.Заболевание начинается чаще всего после пяти лет или в период полового созревания. Как правило, ожирение развивается постепенно, на фоне хороших (часто ускоренных) темпов роста.- Об осложнениях можно говорить, когда выявляются нарушения жирового, углеводного обмена, жировой гепатоз (жировая дистрофия печени). Жировой гепатоз имеют 25-45% подростков с ожирением. Если ожирение прогрессирует, могут развиться такие заболевания, как стеатогепатит, фиброз, цирроз.Для профилактики осложнений всем детям и подросткам с ожирением и избыточной массой тела рекомендуется проводить:• анализ крови на холестерин и триглицериды, АСТ,АЛТ,глюкозотолерантный тест (детям старше 10 лет), ультразвуковое исследование печени;• оценку фактического питания с использованием метода 24-часового (суточного) воспроизведения питания с помощью пищевого дневника для назначения диетотерапии или ее коррекции.При подозрении на гипоталамическую, синдромальную, эндокринную или моногенную формы ожирения проводят дополнительные исследования по показаниям.- В основе лечения ожирения и его профилактики у детей и подростков, а также членов их семьи - изменение образа жизни. Это диетотерапия, расширение физической активности и коррекция пищевого поведения.В случае неэффективности изменения образа жизни возможно использование фармакологических средств, список которых у детей и подростков на сегодняшний день ограничен.- Есть ряд необходимых условий для эффективного лечения и профилактики ожирения:• ограничение сладких напитков: запрет (потребление не более одной порции не чаще чем один раз в неделю) не только газированных сладких напитков, но и соков, компотов, морсов с разрешением приема питьевой воды по желанию ребенка;• ограничение сладких фруктов до одной порции (100 г) в день;• как минимум четырехразовое питание, обязательный завтрак;• запрет сладких молочных продуктов;• контроль размера/количества порций. Для наглядности желательного размера порций в настоящее время широко применяются «тарелки питания». Если ребенок хочет съесть вторую порцию обеда/ужина – разрешить ее через 20 минут от первой, при условии регулярного (как минимум четырехразового приема пищи в день);• обогащение рациона овощами, пищевыми волокнами, цельнозерновыми продуктами;• учить детей есть медленно, без компьютерного/телевизионного/мобильного сопровождения.- Регулярная физическая активность является важным компонентом здорового образа жизни. Научные исследования показали, что физическая активность оказывает значимый положительный эффект на состояние здоровья детей и подростков, в частности, на риск появления у них избыточной массы тела, развития ожирения и сахарного диабета второго типа, а также на состояние костно-мышечной системы.Чем больше ребенок находится в движении, тем лучше это для его здоровья. Физическая активность свыше 60 минут в день дает дополнительные преимущества.Для детей и подростков с ожирением и избыточной массой тела с целью профилактики гиподинамии рекомендовано сокращение неактивного времени, проводимого перед экраном телевизора, монитором компьютера, до двух часов в день или меньше.Центр здоровья для детей г. Улан-Удэ приглашает всех детей до 18 лет пройти бесплатно комплексное медицинское обследование, получить объективные данные о своем здоровье и узнать, как сохранить здоровье с учетом всех индивидуальных особенностей. Подробности по тел. 377-300.Фото: ru.freepik.com