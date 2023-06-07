Общество 07.06.2023 в 14:02

Стройность с детства

Чем опасно ожирение у детей и как его избежать
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Текст: Лариса Ситник
Стройность с детства
Избыточная масса тела и ожирение ― это наиболее распространенные эндокринные нарушения у детей и подростков. В настоящее время с проблемой избыточного веса сталкивается до 30% детей школьного возраста. Об опасности ожирения «Номер один» рассказала врач-профилактолог Центра общественного здоровья и профилактики Елена Корсун.

В основе – питание

- Елена Владиславовна, что такое ожирение? Как оно проявляется у детей, каковы причины возникновения избыточного веса?

- Основные факторы риска развития избыточной массы тела и ожирения - несбалансированное питание, дефицит физической активности, отсутствие режима питания и отдыха, эмоциональные нагрузки, влияние образования и семейных традиций, социальные влияния (агрессивная реклама нездорового питания). Ожирение по другим причинам (нейроэндокринные нарушения или повреждение структур мозга, прием некоторых лекарств или с мутации генов)встречается гораздо реже.

Заболевание начинается чаще всего после пяти лет или в период полового созревания. Как правило, ожирение развивается постепенно, на фоне хороших (часто ускоренных) темпов роста.

- Чем грозит ожирение, какими осложнениями для организма?

- Об осложнениях можно говорить, когда выявляются нарушения жирового, углеводного обмена, жировой гепатоз (жировая дистрофия печени). Жировой гепатоз имеют 25-45% подростков с ожирением. Если ожирение прогрессирует, могут развиться такие заболевания, как стеатогепатит, фиброз, цирроз.

Для профилактики осложнений всем детям и подросткам с ожирением и избыточной массой тела рекомендуется проводить:

• анализ крови на холестерин и триглицериды, АСТ,АЛТ,глюкозотолерантный тест (детям старше 10 лет), ультразвуковое исследование печени;

• оценку фактического питания с использованием метода 24-часового (суточного) воспроизведения питания с помощью пищевого дневника для назначения диетотерапии или ее коррекции.

При подозрении на гипоталамическую, синдромальную, эндокринную или моногенную формы ожирения  проводят дополнительные исследования по показаниям.

- Елена Владиславовна, как избавиться от ожирения?

- В основе лечения ожирения и его профилактики у детей и подростков, а также членов их семьи - изменение образа жизни. Это диетотерапия, расширение физической активности и коррекция пищевого поведения.

В случае неэффективности изменения образа жизни возможно использование фармакологических средств, список которых у детей и подростков на сегодняшний день ограничен.

- Как следует питаться ребенку с ожирением?

- Есть ряд необходимых условий для эффективного лечения и профилактики ожирения:

• ограничение сладких напитков: запрет (потребление не более одной порции не чаще чем один раз в неделю) не только газированных сладких напитков, но и соков, компотов, морсов с разрешением приема питьевой воды по желанию ребенка;

• ограничение сладких фруктов до одной порции (100 г) в день;

• как минимум четырехразовое питание, обязательный завтрак;

• запрет сладких молочных продуктов;

• контроль размера/количества порций. Для наглядности желательного размера порций в настоящее время широко применяются «тарелки питания». Если ребенок хочет съесть вторую порцию обеда/ужина – разрешить ее через 20 минут от первой, при условии регулярного (как минимум четырехразового приема пищи в день);

• обогащение рациона овощами, пищевыми волокнами, цельнозерновыми продуктами;

• учить детей есть медленно, без компьютерного/телевизионного/мобильного сопровождения.

Движение – жизнь

- Что необходимо для лечения ожирения помимо правильного питания?

- Регулярная физическая активность является важным компонентом здорового образа жизни. Научные исследования показали, что физическая активность оказывает значимый положительный эффект на состояние здоровья детей и подростков, в частности, на риск появления у них избыточной массы тела, развития ожирения и сахарного диабета второго типа, а также на состояние костно-мышечной системы.

Чем больше ребенок находится в движении, тем лучше это для его здоровья.  Физическая активность свыше 60 минут в день дает дополнительные преимущества.

Для детей и подростков с ожирением и избыточной массой тела с целью профилактики гиподинамии рекомендовано сокращение неактивного времени, проводимого перед экраном телевизора, монитором компьютера, до двух часов в день или меньше.

Центр здоровья для детей г. Улан-Удэ приглашает всех детей до 18 лет пройти бесплатно  комплексное медицинское обследование, получить объективные данные о своем здоровье  и узнать, как сохранить здоровье с учетом всех индивидуальных особенностей. Подробности по тел. 377-300.

- Спасибо за беседу!

Фото: ru.freepik.com
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