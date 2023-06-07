В Бурятии клещи покусали уже 281 ребенка

Управление Роспотребнадзора по Бурятии продолжает оперативный мониторинг в связи с началом активности клещей. На 7 июня за медпомощью по поводу укусов клещами обратились 882 человек, из которых 281 – дети. Инциденты зафиксированы во всех районах республики, в том числе в Улан-Удэ.

«В республике продолжается реализация мероприятий плана по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся клещами»,

- отмечают в ведомстве.



На сегодня провели акарицидные обработки территорий мест массового отдыха населения, летних оздоровительных и образовательных организаций площадью 2163 га. Обеспечена готовность лабораторий к исследованиям клещей.

Напоминаем, что продолжается прививочная кампания против клещевого энцефалита. На 7 июня привито более 86,7 тысяч человек, в том числе более 44,3 тысяч детей.

Отметим, в случае нападения и присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в медицинскую организацию: жителям районов – в пункт скорой медицинской помощи, в поликлинику ЦРБ; жителям г. Улан-Удэ - в приемное отделение Республиканской клинической инфекционной больницы по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 9а.

Сдать клеща для проведения лабораторных исследований на возбудители клещевых инфекций можно по адресам:

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 45б (рабочие дни, воскресенье);

- Республиканская клиническая инфекционная больница, г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 9а (рабочие дни, суббота).

Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия.





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