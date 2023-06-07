Общество 07.06.2023 в 16:55
Монголия хочет работать с Илоном Маском
Его пригласили принять участие в Монгольском экономическом форуме
Текст: Номер один
Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай провел онлайн-встречу с исполнительным директором компаний Tesla и SpaceX Илоном Маском, на которой обсудили вопросы сотрудничества, сообщило МОНЦАМЭ.
Во время онлайн-встречи глава монгольского государства заявил, что окажет поддержку использования электромобилей и внедрения зеленых технологий в мире. Далее он отметил, что если филиал Tesla будет создан в Монголии, то ее правительство поддержит использование электромобилей.
«Мы поддержим Tesla в Монголии и потенциальное использование меди и редкоземельных элементов в производстве электромобилей и аккумуляторов для добычи полезных ископаемых в промышленных масштабах», - написал Оюун-Эрдэнэ в Твиттере.
В свою очередь Илон Маск выразил благодарность, что впервые встретился в онлайн-режиме с премьер-министром Монголии и заявил, что очень интересуется богатой историей Монголии. Он отметил, что в удобное для обоих сторон время посетит страну.
В конце встречи премьер-министр Монголии пригласил Илона Маска принять участие в Монгольском экономическом форуме, который состоится в июле 2023 года.
Фото: montsame.mn
Во время онлайн-встречи глава монгольского государства заявил, что окажет поддержку использования электромобилей и внедрения зеленых технологий в мире. Далее он отметил, что если филиал Tesla будет создан в Монголии, то ее правительство поддержит использование электромобилей.
«Мы поддержим Tesla в Монголии и потенциальное использование меди и редкоземельных элементов в производстве электромобилей и аккумуляторов для добычи полезных ископаемых в промышленных масштабах», - написал Оюун-Эрдэнэ в Твиттере.
В свою очередь Илон Маск выразил благодарность, что впервые встретился в онлайн-режиме с премьер-министром Монголии и заявил, что очень интересуется богатой историей Монголии. Он отметил, что в удобное для обоих сторон время посетит страну.
В конце встречи премьер-министр Монголии пригласил Илона Маска принять участие в Монгольском экономическом форуме, который состоится в июле 2023 года.
Фото: montsame.mn