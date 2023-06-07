Общество 07.06.2023 в 16:55

Монголия хочет работать с Илоном Маском

Его пригласили принять участие в Монгольском экономическом форуме
A- A+
Текст: Номер один
Монголия хочет работать с Илоном Маском
Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай провел онлайн-встречу с исполнительным директором компаний Tesla и SpaceX Илоном Маском, на которой обсудили вопросы сотрудничества, сообщило МОНЦАМЭ.

Во время онлайн-встречи глава монгольского государства заявил, что окажет поддержку использования электромобилей и внедрения зеленых технологий в мире. Далее он отметил, что если филиал Tesla будет создан в Монголии, то ее правительство поддержит использование электромобилей.

«Мы поддержим Tesla в Монголии и потенциальное использование меди и редкоземельных элементов в производстве электромобилей и аккумуляторов для добычи полезных ископаемых в промышленных масштабах», - написал Оюун-Эрдэнэ в Твиттере.

В свою очередь Илон Маск выразил благодарность, что впервые встретился в онлайн-режиме с премьер-министром Монголии и заявил, что очень интересуется богатой историей Монголии. Он отметил, что в удобное для обоих сторон время посетит страну.

В конце встречи премьер-министр Монголии пригласил Илона Маска принять участие в Монгольском экономическом форуме, который состоится в июле 2023 года.

Фото: montsame.mn
Теги
Монголия Илон Маск форум

Все новости

В Бурятии семьи участников СВО выехали отдыхать на Байкал
07.06.2023 в 17:48
Жители пригорода Улан-Удэ: «Спасите нас от зольной пыли!»
07.06.2023 в 17:43
Монголия хочет работать с Илоном Маском
07.06.2023 в 16:55
Жительница Бурятии лишилась крупной суммы после общения с лже-специалистом Госуслуг
07.06.2023 в 16:27
И даже в области торговли мы впереди…
07.06.2023 в 15:47
В пригороде Улан-Удэ открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс
07.06.2023 в 15:44
В Иркутске возбуждено уголовное дело о контрабанде лесоматериалов на 119 млн рублей
07.06.2023 в 15:18
«Половина тела в ожогах»
07.06.2023 в 15:04
В Улан-Удэ под асфальтом нашли человеческий череп
07.06.2023 в 14:55
В Улан-Удэ дружелюбная горожанка обманула гостя из Забайкалья
07.06.2023 в 14:50
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 июня

Читайте также
В Бурятии семьи участников СВО выехали отдыхать на Байкал
Бесплатные путевки им выдают бизнесмены – члены Ассоциации предпринимателей «Баргуджин-Токум»
07.06.2023 в 17:48
Жители пригорода Улан-Удэ: «Спасите нас от зольной пыли!»
В поселке Исток людям мешает жить золошлакоотвал
07.06.2023 в 17:43
И даже в области торговли мы впереди…
Торговая сеть «Николаевский» и Буркоопсоюз отличились в российском конкурсе  
07.06.2023 в 15:47
В пригороде Улан-Удэ открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс
На строительство долгожданного спортивного объекта было выделено более 13 млн рублей
07.06.2023 в 15:44
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru