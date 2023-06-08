В Улан-Удэ продолжается театр абсурда

С наступлением жаркой погоды в Бурятии ожесточился судебный конфликт между Госстройжилнадзором и улан-удэнцами, которым работники ТГК-14 несколько лет назад срезали батареи отопления, лишив возможности отапливать помещения. Как мы уже сообщали, вместо того, чтобы требовать восстановления утраченных радиаторов отопления с тех, кто все это затеял, контролирующий орган заставляет граждан восстанавливать их за свой счет. Суды начали рассматривать дела, массово вынося решения в пользу контролирующего органа. В ходе процессов выясняются интересные подробности.Напомним, что речь идет о сотнях квартир в многоквартирных домах, собственникам которых в «нулевые» годы обрезали батареи, а ТГК-14 в одностороннем порядке прекратила оказывать услуги теплоснабжения, перестав выписывать счета. Тогда жители жаловались, что к ним приходили люди, представлявшиеся слесарями и инспекторами ТГК-14, и обрезали батареи. Собственники в основной массе не сопротивлялись довольно радикальным методам, которые, видимо, должны были напугать и понудить должников срочно изыскивать деньги, закрывать старые долги ТГК-14 и далее восстанавливать обрезанные батареи (уже за свой счет, разумеется).Однако затем выяснилось, что даже с обрезанными батареями в многоэтажках было тепло, а пенсионеры получали довольно неплохую экономию. Даже несмотря на то, что в самые холодные месяцы им пришлось включать либо электрообогреватели, либо теплые полы.Судя по всему, это очень не понравилось иногородним акционерам ТГК-14 (напомним, что это предприятие из Читы). И была дана команда вчинять иски, несмотря на то, что услуга теплоснабжения через радиаторы отопления не оказывалась. Возмущенные жители начали организовываться и даже провели в 2019 году акции протеста. Но энергетики продолжили предъявлять требования оплатить за тепло, фактически не поступающее из радиаторов в квартиры. В итоге после серий судебных баталий между жильцами и энергетиками на защиту последних фактически встали представители контролирующего органа - Госстройжилнадзора по Бурятии.- По тем искам, которые подаются Госстройжилнадзором в отношении малоимущих граждан о понуждении их к восстановлению батарей отопления в квартирах, мы обнаружили, что представителем ТГК-14 в процессах заявился юрист одной из улан-удэнских управляющих компаний, - говорит Ирина Трофимова, представитель общественной группы «Нет произволу». - Это трудно поддается пониманию.По словам Ирины Трофимовой, на судебные заседания не приходят представители истца – Госстройжилнадзора, ТГК-14, которую привлекли как третье лицо, и ответчики - граждане, не оповещенные о начале процесса. Последние затем случайно узнают на судебных сайтах о том, что иски ГЖИ удовлетворяются. Иначе говоря, граждане лишаются права возразить по сути исков, защитить себя.- Причем в расписании судов дела назначаются с перерывом в полчаса. 30 минут на все про все. Можно предположить, что расчет идет на то, что ответчики не придут и автоматически решение будет принято в пользу Госстройжилнадзора. Никто не разбирается в том, что иски поданы вопреки существующему законодательству, - негодует общественница.В результате люди возмущены до предела происходящим абсурдом.Между тем эксперт в области теплоэнергетики Общественной палаты Бурятии Владимир Афанасьев полагает, что тема уже давно стала «с бородой».- Еще осенью 2019 года этот вопрос решен правительством республики, когда был дан срок тем жильцам, кому ранее отрезали радиаторы отопления за неуплату, обратиться в установленном порядке в ТГК-14 с целью перерасчета за монтаж батарей за счет предприятия. Я полагаю, что людям надо погасить задолженность и восстановить взаимоотношения с поставщиком теплоэнергии, - сообщил он.Общественники напоминают, что глава региона Алексей Цыденов в 2019 году потребовал у энергетиков принять заявления у граждан о перерасчете платы за тепло, которую ТГК-14 вчинила жильцам обрезанных радиаторов. И в этот же период принять у граждан заявки на повторное подключение приборов отопления, причем новые начисления производить только c момента установки батареи. Однако энергетики, формально пойдя на уступки, очень недолго принимали обращения на перерасчет, причем далеко не во всех своих офисах, и в связи с этим с заявлениями удалось обратиться лишь небольшой части жильцов. Руководству ТГК-14 это, видимо, показалось невыгодным.Добавим, что ранее пресс-служба Госстройжилнадзора сообщила «Номер один», что «демонтаж отопительных приборов приводит к нарушению теплоснабжения всего многоквартирного дома. Нарушение гидравлического и теплового режимов теплоснабжения здания негативно влияет на качество услуги по отоплению для всех потребителей в доме, а также на безопасность системы в целом».Однако общественники считают это «смехотворным».- На всех современных радиаторах установлена запорная аппаратура с целью их перекрытия, и в таком положении они могут работать неопределенное количество времени, что предусмотрено производителями, и это никоим образом не влияет на теплоснабжение всего дома, - возмущается Ирина Трофимова. – Поэтому, есть радиатор в той или иной квартире или нет, это никак негативно не может повлиять на гидравлический или тепловой режим. Все эти «причины» выглядят, на наш взгляд, полной ахинеей.Напомним, что подача исков может привести к разным последствиям для граждан, в зависимости от конкретной ситуации. Например, если жильцы не будут выполнять решение суда о восстановлении батарей, их могут вынудить платить штрафы.Фото: «Номер один»