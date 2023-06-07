Жители пригорода Улан-Удэ: «Спасите нас от зольной пыли!»

В мирокрайоне Исток жители уже не первый год бьют тревогу и обивают пороги кабинетов чиновников. Не так далеко от их домов, местная котельная разместила золошлакоотвал, сообщают активисты Общероссийского Народного фронта.



«По документам всё легально: земля арендована, отвал огорожен. Но по факту зольные кучи ветром распыляет по всей округе. Опасная пыль от отходов котельных оседает в домах и в легких жителей. Люди говорят, что часто сюда везут и горячие отходы, а это грозит возгоранием. Есть также вероятность нарушения технологии складирования золошлака»,

- добавляют активисты.



Как рассказывают в ОНФ, ограждение объекта нарушено. Отвал соседствует со школой, и теперь дети по нему срезают путь домой. В посёлке произошло уже два случая получения увечий детьми в горячих кучах.Общественники просят прокуратуру, Роспотребнадзор и Росприроднадзор проверить обслуживание участка, а также соблюдение санитарных норм, технологию складирования и хранения отходов.