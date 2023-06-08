Общество 08.06.2023 в 10:28

Жители Бурятии съели более тонны фальсифицированных рыбных консервов

Приостановлен оборот более 40 тыс таких консервов, уничтожено 500 кг фальсификата
A- A+
Текст: Номер один
Жители Бурятии съели более тонны фальсифицированных рыбных консервов
В Бурятии продавалась фальсифицированная рыбная продукция. Согласно данным ФГИС «Меркурий», всего реализовано 1,22 тонны такой продукции, сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

В управление поступила информация о фактах фальсификации рыбной продукции предприятиями ООО «Фортуна Крым» (Республика Крым), ООО «Сок Фиш» и ООО «Меркурий Н» (Новосибирская область). На продукцию этих производителей Россельхознадзор аннулировал производственные сертификаты из-за указания на этикетке рыбы, не входящей в сырье для изготовления.

В мае надзорный орган установил, что 12 предприятий розничной торговли (ИП Гордеева Т.М., ИП Матвиенко И.А., ООО «Алма», ООО «Белоречье 2», ООО «Белоречье»,  ООО «Доставка Белоречье», ООО «Сбыт Белоречье», ООО «Продукты Белоречье», ООО «Мир продуктов», ООО «Продукты от Титана», ИП Сотнич О.П., ИП Шагдарова И.В.) вопреки действующему законодательству о безопасности пищевой продукции допускали оформление транспортных ветеринарных сопроводительных документов на основании аннулированных производственных сертификатов. Фактически нарушители сбыли 1,22 тонны фальсифицированной продукции, зная о том, что продают фальсификат.

За оборот фальсифицированной рыбной продукции этим предприятиям объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере пищевой безопасности, а также направлены письма с требованием  изъятия фальсификата  из оборота. В итоге приостановлен оборот более 40 тыс рыбных консервов, уничтожено 500 кг фальсифицированной продукции. Для принятия мер реагирования проинформированы республиканские министерства социальной защиты, здравоохранения, образования и науки.

Управление Россельхознадзора информирует, что любая фальсифицированная рыбная продукция является некачественной и небезопасной. Она не должна находиться в свободной реализации.

При выявлении в обороте рыбной продукции производителей ООО «Фортуна Крым», ООО «Сок Фиш» и ООО «Меркурий Н» просят сообщать в Управление Россельхознадзора:  Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 4б. тел. 8(3012) 46-63-57, 44-17-56.

Фото: Россельхознадзор
Теги
продукты фальсификат Россельхознадзор

Все новости

Пожар в сельском туалете в Бурятии наделал немало бед
08.06.2023 в 10:57
В Чите решили стрелять из пушки. Пока редко
08.06.2023 в 10:51
Жители Бурятии съели более тонны фальсифицированных рыбных консервов
08.06.2023 в 10:28
В парках Улан-Удэ появляются крытые зоны отдыха
08.06.2023 в 10:25
Проект нового корпуса медколледжа в Улан-Удэ готов
08.06.2023 в 09:52
В Бурятии произошло подростковое ДТП
08.06.2023 в 09:47
В Бурятии пройдет форум «Женский стиль»
08.06.2023 в 09:31
В Улан-Удэ крупные штрафы получил оператор связи
08.06.2023 в 09:25
В Улан-Удэ пожарные спасли котенка
08.06.2023 в 09:21
Смена фамилии и справка об инвалидности
08.06.2023 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 июня

Читайте также
В Чите решили стрелять из пушки. Пока редко
Полуденный выстрел с Титовской сопки в Чите будет звучать пять раз в год

08.06.2023 в 10:51
В парках Улан-Удэ появляются крытые зоны отдыха
В них можно будет укрыться от зноя и дождя
08.06.2023 в 10:25
Проект нового корпуса медколледжа в Улан-Удэ готов
Корпус будет семиэтажным, его планируют возвести рядом с существующим зданием
08.06.2023 в 09:52
В Улан-Удэ крупные штрафы получил оператор связи
Компания не приняла мер по блокировке подменных номеров, с которых звонили мошенники  
08.06.2023 в 09:25
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru