Жители Бурятии съели более тонны фальсифицированных рыбных консервов

В Бурятии продавалась фальсифицированная рыбная продукция. Согласно данным ФГИС «Меркурий», всего реализовано 1,22 тонны такой продукции, сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.В управление поступила информация о фактах фальсификации рыбной продукции предприятиями ООО «Фортуна Крым» (Республика Крым), ООО «Сок Фиш» и ООО «Меркурий Н» (Новосибирская область). На продукцию этих производителей Россельхознадзор аннулировал производственные сертификаты из-за указания на этикетке рыбы, не входящей в сырье для изготовления.В мае надзорный орган установил, что 12 предприятий розничной торговли (ИП Гордеева Т.М., ИП Матвиенко И.А., ООО «Алма», ООО «Белоречье 2», ООО «Белоречье», ООО «Доставка Белоречье», ООО «Сбыт Белоречье», ООО «Продукты Белоречье», ООО «Мир продуктов», ООО «Продукты от Титана», ИП Сотнич О.П., ИП Шагдарова И.В.) вопреки действующему законодательству о безопасности пищевой продукции допускали оформление транспортных ветеринарных сопроводительных документов на основании аннулированных производственных сертификатов. Фактически нарушители сбыли 1,22 тонны фальсифицированной продукции, зная о том, что продают фальсификат.За оборот фальсифицированной рыбной продукции этим предприятиям объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере пищевой безопасности, а также направлены письма с требованием изъятия фальсификата из оборота. В итоге приостановлен оборот более 40 тыс рыбных консервов, уничтожено 500 кг фальсифицированной продукции. Для принятия мер реагирования проинформированы республиканские министерства социальной защиты, здравоохранения, образования и науки.Управление Россельхознадзора информирует, что любая фальсифицированная рыбная продукция является некачественной и небезопасной. Она не должна находиться в свободной реализации.При выявлении в обороте рыбной продукции производителей ООО «Фортуна Крым», ООО «Сок Фиш» и ООО «Меркурий Н» просят сообщать в Управление Россельхознадзора: Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 4б. тел. 8(3012) 46-63-57, 44-17-56.Фото: Россельхознадзор