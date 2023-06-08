В Чите решили стрелять из пушки. Пока редко

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал распоряжение о проведении сигнального полуденного выстрела в День защитника Отечества, День Победы, День России, День воинской славы и День народного единства, сообщает официальный краевой портал.«У Читы появится новая традиция. Подписал распоряжение о проведении сигнального выстрела. Невозможно переоценить важность Читы и края как территории с особыми воинскими традициями. Забайкальцы внесли особый вклад в мощь и защиту нашего государства, выполняя свой воинский долг», - написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Александр Осипов.Чита стала одним из пяти городов страны, где ввели такую традицию.В День России 12 июня гаубицу планируют поставить на пустыре возле смотровой площадки на Титовской сопке. Место для нее облагородят, поставят ограждения, сделают тротуар и бордюры. Ровно в 12:00 прозвучит холостой выстрел в сторону города.С этого года в торжественной обстановке в особые для истории страны праздники будут производиться сигнальные выстрелы. Церемония предусматривает поднятие флага Российской Федерации в присутствии военнослужащих и юнармейцев. Инициативу поддержало Военно-историческое общество России.Фото: unsplash.com