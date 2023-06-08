Общество 08.06.2023 в 10:51

В Чите решили стрелять из пушки. Пока редко

Полуденный выстрел с Титовской сопки в Чите будет звучать пять раз в год

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Текст: Номер один
В Чите решили стрелять из пушки. Пока редко
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал распоряжение о проведении сигнального полуденного выстрела в День защитника Отечества, День Победы, День России, День воинской славы и День народного единства, сообщает официальный краевой портал.

«У Читы появится новая традиция. Подписал распоряжение о проведении сигнального выстрела. Невозможно переоценить важность Читы и края как территории с особыми воинскими традициями. Забайкальцы внесли особый вклад в мощь и защиту нашего государства, выполняя свой воинский долг», - написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Александр Осипов.

Чита стала одним из пяти городов страны, где ввели такую традицию.

В День России 12 июня гаубицу планируют поставить на пустыре возле смотровой площадки на Титовской сопке. Место для нее облагородят, поставят ограждения, сделают тротуар и бордюры. Ровно в 12:00 прозвучит холостой выстрел в сторону города.

С этого года в торжественной обстановке в особые для истории страны праздники будут производиться сигнальные выстрелы. Церемония предусматривает поднятие флага Российской Федерации в присутствии военнослужащих и юнармейцев. Инициативу поддержало Военно-историческое общество России.

Фото: unsplash.com
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