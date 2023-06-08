Общество 08.06.2023 в 11:23
Более половины жителей Бурятии не имеют благоустроенного жилья
На селе все коммунальные блага цивилизации есть только у каждого десятого
Текст: Константин Воронов
Общая площадь жилищного фонда в Бурятии по состоянию на конец 2022 года составила чуть более 22 млн кв. метров общей площади. В среднем на одного жителя республики приходится 22,6 кв. метров жилья. Такие данные озвучил сегодня Бурятстат.
Подавляющая часть жилого фонда – почти 94% - является частным.
Доля комплексного благоустроенного жилищного фонда, оборудованного одновременно водопроводом, канализацией, отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электроплитами, в 2022 году составила 43,3%. Причем разрыв в количестве благоустроенного жилья между городами/поселками городского типа и сельскими населенными пунктами огромен - 66,9% и 8,8% соответственно.
Фото: «Номер один»
Подавляющая часть жилого фонда – почти 94% - является частным.
Доля комплексного благоустроенного жилищного фонда, оборудованного одновременно водопроводом, канализацией, отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электроплитами, в 2022 году составила 43,3%. Причем разрыв в количестве благоустроенного жилья между городами/поселками городского типа и сельскими населенными пунктами огромен - 66,9% и 8,8% соответственно.
Фото: «Номер один»
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