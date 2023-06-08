Общество 08.06.2023 в 15:57

В Бурятии музыкально-цирковое шоу даст старт навигационному сезону на Байкале

Мероприятие соберет туристов и активистов водных видов спорта
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии музыкально-цирковое шоу даст старт навигационному сезону на Байкале
10 июня в местности «Турка» Прибайкальского района состоится открытие навигационного сезона «На бурятской волне 2023» (6+). Мероприятие станет отправной точкой для старта летнего водного туризма на Байкале.

- Открывая навигацию, мы хотим познакомить туристов с водными маршрутами, которые предлагает к их услугам наш турбизнес. Порт Турка оснащен согласно современным требованиям и уже становится одним из центров для развития водного туризма на Байкале, - сообщил министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.

Официальное открытие навигационного сезона 2023 года пройдет в особой экономической зоне «Байкальская гавань», где представители различных клубов и активистов водных видов спорта могут объединиться и пообщаться. А во время «золотого часа», перед закатом солнца, зрители увидят удивительное эстрадно-цирковое шоу.

Организатором концертной программы стал Государственный цирк Бурятии.

- Мы рады принять участие в таком интересном мероприятии. Перед зрителями выступят артисты Бурятского цирка, театр современного танца «Угол зрения», группа «Своим ходом», DJ Йогурт, Мэдэгма Доржиева и другие, - рассказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

В программе мероприятий - сплав по реке Турка, организованный руководителем объединения «BURSPLAV» Виктором Власовым и Центром молодёжного туризма «Байкал».

Практические занятия и беседы о морской практике проведет фотокорреспондент и гид-путешественник Владимир Жаров. Он расскажет историю о развитии пароходства на озере Байкал. Для участников и гостей будет организован веревочный курс и вязание морских узлов, инструкторы расскажут, как работать с компасом.

Также для зрителей на берегу Байкала будет организована дискотека.

Возрастное ограничение мероприятий: 6+

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Теги
туризм Байкал

Все новости

В Бурятию приезжает Александринский театр
08.06.2023 в 17:04
В Бурятии музыкально-цирковое шоу даст старт навигационному сезону на Байкале
08.06.2023 в 15:57
Житель Улан-Удэ зарезал приятеля и «похоронил» его в заброшенном гараже
08.06.2023 в 15:22
«Мисс Азия ДВФУ-2023» стала студентка из Бурятии
08.06.2023 в 14:50
Бурятию посетит знаменитый американский «сиделец» Виктор Бут
08.06.2023 в 14:41
В Забайкалье убийца безногого брата сел на 14 лет
08.06.2023 в 14:37
«Миллион в огороде»
08.06.2023 в 13:47
Бурятия готовится к выборам депутатов VII созыва Народного Хурала
08.06.2023 в 13:46
Центральный рынок Буркоопсоюза победил в конкурсе Минпромторга России
08.06.2023 в 13:39
В Бурятии расчистили дорогу в Окинский район
08.06.2023 в 12:58
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 июня

Читайте также
В Бурятию приезжает Александринский театр
Национальный драматический театр России покажет в Улан-Удэ три спектакля
08.06.2023 в 17:04
«Мисс Азия ДВФУ-2023» стала студентка из Бурятии
Татьяна Номоконова также завоевала титул «Мисс Фитнес»
08.06.2023 в 14:50
Бурятию посетит знаменитый американский «сиделец» Виктор Бут
Он представит выставку своих картин, которые рисовал, находясь в заключении
08.06.2023 в 14:41
В Забайкалье убийца безногого брата сел на 14 лет
Из-за пьяной ссоры он зарезал родственника, находящегося в беспомощном состоянии
08.06.2023 в 14:37
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru