В Бурятии музыкально-цирковое шоу даст старт навигационному сезону на Байкале

10 июня в местности «Турка» Прибайкальского района состоится открытие навигационного сезона «На бурятской волне 2023» (6+). Мероприятие станет отправной точкой для старта летнего водного туризма на Байкале.- Открывая навигацию, мы хотим познакомить туристов с водными маршрутами, которые предлагает к их услугам наш турбизнес. Порт Турка оснащен согласно современным требованиям и уже становится одним из центров для развития водного туризма на Байкале, - сообщил министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.Официальное открытие навигационного сезона 2023 года пройдет в особой экономической зоне «Байкальская гавань», где представители различных клубов и активистов водных видов спорта могут объединиться и пообщаться. А во время «золотого часа», перед закатом солнца, зрители увидят удивительное эстрадно-цирковое шоу.Организатором концертной программы стал Государственный цирк Бурятии.- Мы рады принять участие в таком интересном мероприятии. Перед зрителями выступят артисты Бурятского цирка, театр современного танца «Угол зрения», группа «Своим ходом», DJ Йогурт, Мэдэгма Доржиева и другие, - рассказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.В программе мероприятий - сплав по реке Турка, организованный руководителем объединения «BURSPLAV» Виктором Власовым и Центром молодёжного туризма «Байкал».Практические занятия и беседы о морской практике проведет фотокорреспондент и гид-путешественник Владимир Жаров. Он расскажет историю о развитии пароходства на озере Байкал. Для участников и гостей будет организован веревочный курс и вязание морских узлов, инструкторы расскажут, как работать с компасом.Также для зрителей на берегу Байкала будет организована дискотека.Фото: пресс-служба правительства Бурятии