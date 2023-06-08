Общество 08.06.2023 в 17:22

«Ростелеком» обеспечил каналы связи для концерта к 100-летию Бурятии

Благодаря этому праздничное шоу смогли посмотреть тысячи жителей республики
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Текст: Иван Иванов
«Ростелеком» обеспечил каналы связи для концерта к 100-летию Бурятии
«Ростелеком» обеспечил высокоскоростным интернетом главное событие Бурятии 2023 года — музыкально-театрализованное представление, посвященное 100-летию республики. Мероприятие прошло 3 июня на Центральном стадионе столицы региона.

Компания организовала каналы связи для проведения интернет-трансляции концерта, в котором приняли участие известные творческие коллективы, в том числе Бурятский государственный театр песни и танца «Байкал», а также русские, бурятские и казачьи народные ансамбли.

«Более двух тысяч артистов показали историю Бурятии со времен гуннов до наших дней. Благодаря двухчасовой трансляции историческое для республики событие смогли посмотреть тысячи зрителей. Среди них были не только земляки, но и наши соседи — жители Иркутской области, Забайкальского края, Монголии», — рассказала исполнительный директор АУК РБ «Бурятская государственная филармония» Наталья Балсунаева.

«Прямой эфир позволил интернет-пользователям почувствовать праздничную атмосферу 100-летия Бурятии из любой точки мира. Благодаря цифровым технологиям аудитория возросла в два раза. Еще одно преимущество онлайн-формата — возможность получить видеозапись сразу по окончании мероприятия», — рассказал Андрей Здаров, директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком».

Оператор подготовил телекоммуникационную инфраструктуру на Центральном стадионе не только для трансляции юбилейного концерта, но и для работы сканеров контроля проверки входных билетов.

«Для нас, организаторов, было важно обеспечить безопасность. Бесперебойная работа информационной системы проверки билетов, которая поддерживалась с помощью интернета “Ростелекома”, позволила нам автоматизировать процесс, тем самым избежать очередей во время прохода на стадион. Уникальный идентификационный код билета считывался с любого носителя: со стандартных билетных бланков и электронных изображений, которые зрители предъявляли на входе с экранов смартфонов», — отметила Наталья Балсунаева.

Масштабный праздничный концерт «Буряад Улас — 100 жэл. Бурятия — 100 лет» пришли посмотреть десять тысяч зрителей и еще столько же увидели его в режиме реального времени на сайте регионального министерства культуры.

Фото: предоставлено компанией Ростелеком

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