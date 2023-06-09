Татьяна Голикова хочет увидеть пансионат «Нарата»

Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова пожелала своими глазами увидеть новый пансионат для пожилых «Нарата», открывшийся в Улан-Удэ. Об этом она заявила в ходе телемоста, состоявшегося в День социального работника, сообщили в минсоцзащиты Бурятии.«Меняется облик учреждений социального обслуживания, ведется строительство домов-интернатов нового типа и новыми в них являются не только комфортные жилые комнаты и залы, но и подходы к работе, - отметила Татьяна Голикова. - Вы показали нам учреждение, расположение, которого напоминает солнце. Думаю, что также тепло и комфортно здесь будет всем жителям нового пансионата».Поздравил с окончанием строительства власти Буртяии и глава минтруда России Антон Котяков. По его словам, новое учреждение четко соответствует тенденциям сегодняшнего времени, тем запросам и задачам, которые решаются в рамках нацпроекта «Демография».«В рамках национального проекта «Демография» по всей стране построено 38 социальных стационаров для пожилых граждан и инвалидов. Это позволило обеспечить помощь в таком стационарном формате для 3 875 человек, - сказал глава ведомства. - На их строительство из федерального бюджета было направлено более 10 млрд рублей. При этом, в современных дома-интернатах созданы все условия для комфортной жизни пожилых граждан в соответствии с их состоянием. Бурятия – первопроходец. Ваш регион с нуля разработал новую систему, инновационный проект, и, тем самым, справился со всеми задачами, поставленными нашим ведомством, правительством Российской Федерации. Искренне поздравляю вас с открытием этого значимого объекта! В добрый путь!».Бурятия – один первых пилотных регионов, где эта работа проводится с 2020 года. На создание системы долговременного ухода республика получила поддержку из федерального бюджета. Часть этих средств, а это свыше 1 млрд рублей, израсходованы на строительство современного и самого масштабного в Дальневосточном федеральном округе пансионата для престарелых граждан и инвалидов. Его разрабатывали по индивидуальному проекту. Его открытие состоялось в 8 июня - в День социального работника.Глава Бурятии Алексей Цыденов отметил, что при поддержке правительства РФ дом для пожилых граждан построен и сдан в эксплуатацию раньше заявленного срока на полгода.«Для нас сегодня значимый день, мы открываем уникальный для нас пансионат. Старт его строительству был дан в 2019 году. Когда Татьяна Голикова и Антон Котяков проводили конкурс на лучший проект пансионата, то отправили нашу заявку на доработку. В итоге сегодня мы получили один из лучших пансионатов, построенный по самым передовым технологиям. Есть все – комфортабельные комнаты для проживания, спортзал, кинозал, парикмахерская, комнаты досуга, швейные и ремесленные мастерские. Получился очень качественный объект открываем его в рамках празднования 100-летия республики», - рассказал глава Бурятии.Пансионат в микрорайоне Светлый в Улан-Удэ построен в рамках национального проекта «Демография». По проекту здание Центра состоит из пяти корпусов, расположенных в виде солнечных лучей. Название учреждения - «Нарата», что означает «Солнечный». Здание выполнено со стеклянными витражами, высокими потолками и просторными залами. Центр готов, оснащен мебелью и оборудованием. В нем предусмотрены современный актовый зал, спортзал с тренажерами, парикмахерская, читальный зал, помещение для религиозных обрядов, компьютерный класс и т.д. В целях обеспечения «доступной среды» для лиц с ограничениями способности к самостоятельному передвижению в каждой комнате и в местах общего пользования установлены пандусы, поручни, кнопки вызова персонала, указатели, в том числе с использованием шрифта Брайля.Фото: egov-buryatia.ru