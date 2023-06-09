В Улан-Удэ заведующую детсадом оштрафовали за ушедшего в «самоволку» ребенка

В прокуратуру Бурятии поступило обращение от улан-удэнца, отца пятилетнего сына. Мужчина пожаловался на бездействие работников детсада, которые, по его мнению, не обеспечили его сыну безопасные условия пребывания в образовательной организации.Как выяснилось, пятилетний Илья (имя изменено) посещал среднюю группу садика. Когда дети собирались на ежедневную прогулку, Илья вместе с другими ребятами выбежал на улицу, после чего открыл калитку, покинул территорию детского учреждения и направился в сторону трамвайной остановки. Интересно, что пропажу ребенка не сразу заметили, а возвращен он был в садик одним из родителей воспитанников детского сада.Проверка, проведенная прокуратурой Железнодорожного района Улан-Удэ, подтвердила этот факт. Из письменных объяснений заведующей следует, что группа расположена на первом этаже корпуса детского сада. Воспитатель группы в тот день (как и на протяжении последней недели) работала одна, без младшего воспитателя, поскольку данная должность была вакантна. Всего группу посещает 40 детей.В мировом суде Железнодорожного района состоялось судебное заседание, на которое ни отец, ни заведующая садом не явились. Однако руководитель образовательного учреждения просила указать, что с обвинением в административном правонарушении она согласна, «вину признает, раскаивается, впредь обязуется больше такого не допускать». Также заведующая просила учесть, что ранее к административной ответственности не привлекалась, правонарушение совершено впервые и что на ее иждивении находятся двое несовершеннолетних детей.- Мировой суд Железнодорожного района постановил признать заведующую детским садом виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение права на образование либо нарушение установленного порядка реализации указанных прав и свобод). Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей, - сообщила старший помощник прокурора Железнодорожного района Улан-Удэ Екатерина Быкова.Фото: «Номер один»