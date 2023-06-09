Общество 09.06.2023 в 11:29

В Улан-Удэ заведующую детсадом оштрафовали за ушедшего в «самоволку» ребенка

Женщина пообещала впредь не допускать подобных происшествий
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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ заведующую детсадом оштрафовали за ушедшего в «самоволку» ребенка
В прокуратуру Бурятии поступило обращение от улан-удэнца, отца пятилетнего сына. Мужчина пожаловался на бездействие работников детсада, которые, по его мнению, не обеспечили его сыну безопасные условия пребывания в образовательной организации.

Как выяснилось, пятилетний Илья (имя изменено) посещал среднюю группу садика. Когда дети собирались на ежедневную прогулку, Илья вместе с другими ребятами выбежал на улицу, после чего открыл калитку, покинул территорию детского учреждения и направился в сторону трамвайной остановки. Интересно, что пропажу ребенка не сразу заметили, а возвращен он был в садик одним из родителей воспитанников детского сада.

Проверка, проведенная прокуратурой Железнодорожного района Улан-Удэ, подтвердила этот факт. Из письменных объяснений заведующей следует, что группа расположена на первом этаже корпуса детского сада. Воспитатель группы в тот день (как и на протяжении последней недели) работала одна, без младшего воспитателя, поскольку данная должность была вакантна. Всего группу посещает 40 детей.

В мировом суде Железнодорожного района состоялось судебное заседание, на которое ни отец, ни заведующая садом не явились. Однако руководитель образовательного учреждения просила указать, что с обвинением в административном правонарушении она согласна, «вину признает, раскаивается, впредь обязуется больше такого не допускать». Также заведующая просила учесть, что ранее к административной ответственности не привлекалась, правонарушение совершено впервые и что на ее иждивении находятся двое несовершеннолетних детей.

- Мировой суд Железнодорожного района постановил признать заведующую детским садом виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение права на образование либо нарушение установленного порядка реализации указанных прав и свобод). Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей, - сообщила старший помощник прокурора Железнодорожного района Улан-Удэ Екатерина Быкова.

Фото: «Номер один»
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