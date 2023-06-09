Общество 09.06.2023 в 13:01

В Улан-Удэ снесли горку, на которой ребенку отрезало палец

Площадка находилась на балансе местного ТОС и была построена в 2014 году на средства гранта
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В Улан-Удэ снесли горку, на которой ребенку отрезало палец
В Улан-Удэ члены ТОС «Сарана» демонтировали детскую площадку по улице Минина, в том числе горку, где 6 июня пострадал ребенок, которому отрезало палец. Игровая площадка находилась на балансе ТОС и была построена в 2014 году на грант, выигранный в республиканском конкурсе.

«Вчера вечером мы провели собрание с жителями близлежащих домов, членами ТОС администрацией района. На месте сразу же решили демонтировать детскую площадку, работали до поздней ночи – какие-то конструкции удалось выкопать, некоторые, которые закопаны глубоко в земле, мы пока что срезали. Сегодня удалим остатки бетона. Сейчас все конструкции лежат у нас, на огороженном участке,» - рассказала Анастасия Гермашева, председатель ТОС «Сарана».

После происшествия сотрудники администрации Железнодорожного района ограничили доступ на площадку, вывесили объявления о запрете использования игровой площадки и организовали дежурство. Вопрос по устройству новой безопасной детской площадки будет решаться совместно депутатами горсовета, Народного Хурала и членами ТОС.

Большая часть игрового оборудования в городе расположена на площадках, расположенных на придомовых территориях, за безопасность и содержание которых отвечают управляющие организации и ТСЖ. Они обеспечивают контроль за состоянием игрового оборудования и покрытия на детских и спортивных площадках с устранением неисправностей.

В 2023 году администрация Железнодорожного района Улан-Удэ провела конкурсные процедуры по выбору подрядной организации на оказание услуг по содержанию и техническому обслуживанию детских площадок, находящихся в муниципальной собственности. До 31 июля заключен муниципальный контракт с подрядной организацией «ИП Дунаева».

Подрядчик ежемесячно проводит визуальный, функциональный и основной осмотр площадок. При обнаружении повреждений они должны быть устранены. Специалисты районной администрации совместно с подрядными организациями, которые содержат, обслуживают и следят за состоянием площадок, проводят в настоящее время проверки детских площадок на придомовых территориях и на неразграниченных территориях.

Фото: ТОС «Сарана»
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