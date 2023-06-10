Камеры видеонаблюдения окутали Бурятию

У вас бывает чувство, что за вами пристально наблюдают? За последнее десятилетие система камер видеонаблюдения произвела настоящий скачок в цифровизации. С каждым годом их становится только больше. Вы можете закрыть камеру своего ноутбука, но все камеры в мире уже не заклеишь.Настоящий прорыв произошел еще в 90-е, когда мультиплексная технология позволила объединить видеосигналы с нескольких камер и отображать их на одном мониторе. Сразу за этим началась череда шагов по внедрению общества в цифровое пространство. Теперь сотни камер направлены на нас ежедневно. Вы можете «улыбнуться в объектив» где угодно. Камеры размещаются в подъездах, на лестничных клетках, на торцах жилых домов, в торговых центрах, в офисах, в школах, в детских садах, в парках, в трамваях, в маршрутках, внутри банкоматов - перечислять можно почти бесконечно. Наш мир превратился в одну большую систему видеонаблюдения, а мы в ней те, за кем все время наблюдают.Особенность камер заключается в том, что за ними всегда сидит наблюдатель. Впервые с таким понятием человек сталкивается во время сдачи ЕГЭ. Буквально с самого детства учителя пугают детей экзаменом, проводимым под онлайн-видеонаблюдением. С помощью которого может быть замечено любое нарушение, а планируемое поступление в университет окажется под угрозой. Такая прозрачность подразумевает справедливость оценок знаний учащихся. Но что если применять подобный метод прозрачности не только для оценки знаний, но и для оценивания качества работы?Радикальной открытостью обладает известная сеть пиццерий. В каждой точке установлена онлайн-камера, через которую на работу поваров может посмотреть любой желающий на сайте или же в мобильном приложении. Прямая трансляция ведется из горячего цеха (раскатка, начинение) и станции упаковки (включает также линию закусок). С одной стороны, это очень удобно. При наличии конфликта сотрудникам всегда сложно предъявить что-то компании в суде, ведь большая часть рабочего процесса записывается. А клиенты из-за тотальной прозрачности всегда уверены в качестве приобретаемого продукта. Но, с другой стороны, тотальный контроль за личностью каждого сотрудника прямиком на рабочем месте не может не вызывать дискомфорта. Спрятаться от прицела камер можно разве что дома. А можно ли?Пандемия COVID-19 подарила нам приложение «Социальный мониторинг». Оно разработано Департаментом информационных технологий Москвы для отслеживания пациентов, больных коронавирусом, на дому и тех, кто живет вместе с ними. Принцип работы заключался в том, что пользователю приходило на телефон уведомление, после чего он должен был подтвердить свое местонахождение с помощью геолокации смартфона и фото, сделанного на фронтальную камеру. В то же время у компании «Яндекс» появилась карта с «индексом самоизоляции». Карта оценивала уровень самоизоляции в городах России и в некоторых ближних странах. Это было необходимо для того, чтобы проще отслеживать скопление и направление толпы во время локдауна.Будущее наступило стремительно. Именно времена пандемии позволили цифровым технологиям с применением отслеживания по геолокации прокачаться и стать очередным инструментом наблюдения за обывателями. Но если вы ведете порядочный образ жизни, подчиняетесь всем правилам и не нарушаете закон – значит, и бояться вам нечего? Страх тотального наблюдения одолевает в основном нарушителей порядка и неспроста. Первыми под прицел объектива попадают водители автомобилей, любящие полихачить на дорогах.В Республике Бурятия, как и в других регионах страны, активно реализуется проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его состав входит развитие и функционирование камер автоматической фиксации. Сейчас в Бурятии работают 235 комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Из них 50 стационарных - на федеральных автодорогах, 49 установлено на региональных автодорогах республики, 107 - на автодорогах Улан-Удэ. Кроме этого, функционируют 26 передвижных комплексов и три мобильных фиксации нарушений правил парковки.Одной из основных и главных задач комплексов является снижение аварийности на особо опасных участках дорог, а также повышение дисциплины среди водителей. Места установки камер выбираются исходя из наибольшей концентрации мест ДТП, повлекших ранение и гибель людей.В 2022 году число ДТП с пострадавшими в зоне установки комплексов от общего числа ДТП составило всего 15,4%. А погибших в авариях - 3,1%.Данный анализ, несомненно, указывает, что использование комплексов напрямую влияет на аварийность и тяжесть ее последствий на дорогах Бурятии. Там, где установлены камеры, происходит меньше ДТП с меньшим количеством пострадавших.Встречающиеся нам на пути камеры зачастую это бессвязная система разного качества и уровня. Они устанавливаются ЖКХ, ИП, владельцами автомобилей, частными лицами и т. д. Однако в городе существует государственная система. «Безопасный город» — это аппаратно-программный комплекс средств и организационных мер для обеспечения видеоохраны и технической безопасности. Включающий в себя системы автоматизации деятельности единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) и другие.Зарождение этой системы в Бурятии началось еще в 2005 году с установки 16 камер на площади Советов и Революции. Но с 2014-го финансирование приостановилось. В 2017-м на основании распоряжения правительства Республики Бурятия по внесению изменений в Государственную программу РБ «Безопасность жизнедеятельности» принято решение о включении в нее подпрограммы «Безопасный город». На сегодняшний день по всей республике насчитывается 829 камер АПК, из которых 440 находятся в Улан-Удэ. Также в этом году разворачивается система из 51 камеры, каждая из которых будет подключена для распознавания лиц.- Камеры - это профилактика. Она помогает предотвратить преступления. Если вы обратите внимание, то заметите, что видеонаблюдение устанавливается в местах массового скопления людей. Эффект внедрения камер заключается в предотвращении, - сообщили в МВД.Но не только в предотвращении правонарушений помогают установленные по городу комплексы камер видеонаблюдения, но и в оперативном розыске различных злоумышленников. Как показывает статистика публикаций в СМИ, с помощью камер правоохранительные органы способны в несколько раз быстрее найти воров, вандалов, нарушителей правил дорожного движения и мелких мошенников.К примеру, случай с поиском поджигателя баннера с буквой «V», размещенного на памятнике Ленину на площади Советов. Раскрыть личность злоумышленника помогли камеры, установленные на площади. Виновника произошедшего поймали меньше чем за сутки.Момент обрушения плитки на памятнике погибшим в Афганистане был также запечатлен наружным видеонаблюдением. Тогда на место выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили охранников и представителей Дирекции по паркам культуры и отдыха. После просмотра записей с камер выяснилось, что вандализм здесь ни при чем. Плитка обрушилась самостоятельно из-за постоянной вибрации от проезжающих трамваев.Системы наблюдения помогают раскрывать и более серьезные преступления. Камеры с распознаванием лиц, которые установят в этом году, как раз нацелены на установление людей, находящихся в розыске.- В результате принятых мер в 2022 году не допущено роста уличной преступности и в других общественных местах. Данный показатель находится на уровне 5748 преступлений. Во многом результативность в данных вопросах профилактики достигнута благодаря многолетней, эффективно применяемой тактике отработки мест концентрации преступного элемента - «мест особого внимания» (МОВ). На оперативном учете стоит 290 МОВ, из которых 169 - в городе Улан-Удэ. Установлена причастность части доставленных к совершению 1430 преступлений, задержано 60 лиц, находящихся в розыске, в отношении доставленных составлено 13 224 административных протокола, - сообщили в МВД.В 2022 году камеры АПК «Безопасный город» зафиксировали 614 преступлений и административных правонарушений. Только за первый квартал 2023 в объектив попало 115 случаев.- Преступления, подследственные следователям Следственного комитета Российской Федерации, совершаемые на территории города Улан-Удэ, раскрываются в том числе с помощью видеозаписей, изъятых с камер видеонаблюдения. Изъятие видеозаписей проводится как в рамках следственных действий, так и при проведении оперативно-розыскных мероприятий, - сообщает СУ СК по РБ.Насколько все-таки хорошо иметь такое масштабное наличие камер по городу - мнение субъективное. Однако главный показатель эффективности их внедрения в нашу повседневную жизнь - снижение преступности на улицах города.Проект «Безопасный город» - полноценная информационная система, созданная для обеспечения безопасности населения. Однако любая структура уязвима. Персональные данные могут обернуться миллионной утечкой. Теперь любые передвижения человека можно проследить и при первой необходимости использовать информацию об этом против него.Мы уже даже не замечаем всех камер. Реальность, в которой живем, будет лишь стремительно развиваться. Она может кому-то не нравиться, но наблюдение уже никто никогда не отменит. Комплексов систем фото- и видеофиксации будет становиться только больше. Остается лишь быть прозрачным для всей системы. Но, тем не менее, что вам дороже? Свобода или безопасность?Фото: «Номер один»