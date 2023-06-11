В Бурятии ударят по базам «омулевых» браконьеров

Вялотекущая борьба, которая идет на побережье Байкала против нелегально построенных браконьерами рыбацких хижин, охотничьих домиков, сараев и тому подобных объектов, усиливается. Однако параллельно страдают и те, кто получил землю у Байкала на законных основаниях.Связано это с тем, что на Байкале разрешили массовый летний лов омуля рыбаками-любителями, или нет, сказать сложно. Возможно, это просто совпадение. Но думаем, такие подозрительные «хижины дяди Васи» активно используются при криминальной добыче омуля, а сейчас их актуальность может вырасти – браконьеры, не сомневаемся, будут пытаться прикидываться законопослушными рыбаками.Лишить «рыбный криминал» подобных опорных точек, где браконьеры отдыхают, прячутся от дождя, готовят себе еду, временно хранят улов, очень важно.В природоохранной прокуратуре недавно прошло координационное совещание. Одним из результатов стало то, что Ангаро-Байкальскому теруправлению Росрыболовства поручили провести работу по выявлению, фиксации, определению координат различных таких строений, существующих на побережье Байкала.Сооружения будут в том числе фотографировать. Пока поручение касается дельты реки Селенги, крупнейшего притока озера Байкал. Составленный список предполагается направить в прокуратуру для дальнейшей работы.Ликвидация «опорных баз» это очень большая работа. Пару лет назад шла речь о том, что только в дельте Селенги существует несколько сотен подобных строений. Это, наверное, место их наибольшей концентрации в южной половине озера. Но нелегальные хижины имеются в разных местах восточного побережья.То и дело мы видим, как принимаются решения о сносе у Байкала подозрительных объектов, чьих хозяев не удается установить. Но, увы, отлаженной системной работы пока не ощущалось.В числе последних примеров – ликвидация сразу нескольких незаконных строений в Нижнеангарске, райцентре Северо-Байкальского района. В этом году решением суда их постановили снести с лица земли.Строения выявила прокуратура во время совместного рейда с представителями Росреестра и рыбоохраны - обследовали остров. Обращаясь в суд, прокурор отметил, что строения используются «для осуществления незаконной добычи водных биологических ресурсов».Речь шла о довольно обширном имущественном комплексе: трех деревянных домах, деревянном сарае, металлическом контейнере и деревянном туалете. Они занимали часть земель населенного пункта, а также вторглись в границы государственного природного заказника регионального значения «Верхне-Ангарский».«Строения возведены в отсутствие прав на землю», - указали силовики.А насчет заказника отмечено, что в его границах возведение строений запрещается. Выявленные объекты находились в водоохранной зоне Байкала, на территории центральной экологической зоны Байкальской природной территории. Наглость строительства подчеркнуло то, что возведение спорных объектов осуществлено без согласования с Росрыболовством.«Объекты не имеют признаков постоянного проживания, отмечаются признаки использования строений для добычи рыбы (остатки рыболовных снастей, чешуя)», - констатировали проверяющие.Никто не смог сообщить представителям государства, когда возведены подозрительные постройки, кто их строил, кто использует имущество. Тщательно проанализировав документы, Фемида заключила, что строения построены без законных оснований и с нарушением природоохранных требований.Муниципалы сопротивлялись, приводили свои доводы, но суд все равно обязал администрацию городского поселения освободить землю от выявленных построек.Снос откровенно нелегальных строений «омулевых» браконьеров не вызывает вопросов. Усиление их поиска и ликвидации можно только приветствовать. Хотя, честно говоря, масштабную «облаву» на бурятском побережье Байкала надо было провести еще вчера, если не позавчера. Но лучше поздно, чем никогда.Проблема в том, что неприятности начинаются также у граждан, которые не захватывали, а официально получали участки земли на бурятском побережье Байкала от муниципальных властей, регистрировали объекты на участках. В ходе «зачистки» берега с него убирают и объекты таких граждан.Это наотмашь бьет по имиджу власти как совокупности органов, управляющих нашей жизнью. Получается, что одной рукой власть дает землю, а другой - запрещает и выгоняет граждан вон.Недавно в том же Северо-Байкальском районе Бурятии женщину лишили земельного участка, нежилого здания на 74 квадратных метра, поликарбонатной беседки 3х4 метра, вагончика 5,6х8,7 метра и забора по границе участка. Участок и здание принудительно сняли с кадастрового учета. Это стало основанием для удаления из ЕГРН записи об ее праве собственности на эти объекты.Участок оказался в собственности женщины в результате дарения. Прежним собственником был муж женщины, которому администрация района предоставила землю в Нижнеангарске в собственность под спасательную станцию. Нежилое здание мужчина тоже купил у муниципалов.Муж пояснил в суде, что подарил здание и участок (площадью более 16 соток. – Прим. ред.) своей супруге для того, чтобы она «могла осуществлять пользование как предприниматель».Когда на участок пришла проверка, выяснилось, что земельный участок находится в водоохранной зоне, на прибрежной защитной полосе озера Байкал. И частично пересекает береговую полосу всемирно известного озера. Все это является центральной экологической зоной.«Здание также частично пересекает береговую полосу», - зафиксировали проверяющие.В итоге все повернулось печальным для женщины образом. Фемида пришла к выводу, что когда администрация Северо-Байкальского района изначально предоставила гражданину участок по договору купли-продажи, та сделка нарушила требования закона и является недействительной.«Учитывая данные обстоятельства, дальнейшая сделка, повлекшая переход права собственности на земельный участок, также совершена в нарушение действующего законодательства», - логично подытожил суд.А нежилое здание вообще назвали отвечающим признакам самовольной постройки, которая стоит на береговой полосе водного объекта общего пользования и ограничивает свободный доступ граждан к озеру Байкал.Женщина, лишившаяся собственности, которую она считала абсолютно законной, наверное, была потрясена, услышав вердикт. Муж, подаривший ей данную недвижимость, очевидно, тоже.Среди поразительных «земельных» фактов упомянем скандальную историю о том, как на берегу Байкала в 2017 году был сформирован участок и предоставлен в аренду гражданину. А потом образование участка… признали недействительным.Это тоже произошло в Северо-Байкальском районе в Нижнеангарске. Силовики выявили близ Байкала земельный участок, сформированный на землях водного фонда. Он располагался на болоте. На участке стояло здание с вывеской «Лодочная станция». И участок имел пересечение с береговой полосой озера Байкал.Представитель администрации Нижнеангарска указывал, что «на момент формирования участка он не был подтоплен, водных объектов на нем не находилось». Но потом в 2021 - 2022 гг. этот участок (и другие) на территории поселка попал в зону подтопления.Мужчина, арендатор земли, тоже рассказал, что на момент формирования участка водного объекта на нем не было. Участок он использовал в целях оказания туристических и экскурсионных услуг, стоянки лодок.«В 2018 году при проверке прокуратуры никто не заявлял о том, что участок расположен на водном объекте», - возмущался гражданин.Начиная с 2020 года, когда землю уже затопило, он прекратил деятельность на участке. В ходе разбирательства все возражения успешно оспорены силовиками.Фемида пояснила, что, принимая во внимание место расположения земли (в непосредственной близости от берега Байкала), администрацией поселения при формировании участка (а также гражданином при заключении договора аренды) должны были быть учтены происходящие постоянные изменения гидрологического и водного режимов Байкала. Что могут возникнуть обстоятельства, которые сделают невозможным использование земельного участка, что и произошло в 2020 году.Одним словом, байкальская природа «дышит», водные объекты имеют цикличность. И если в каком-то месте вода временно отступила, это не значит, что там следует нарезать участки и сдавать гражданам.А если такое случилось, то с момента подтопления участка Нижнеангарская администрация должна была инициировать вопрос о снятии его с кадастрового учета и расторжении договора аренды (поскольку очевидно, что продолжение имевшихся правоотношений более нелегитимно).В итоге образование участка признали незаконным, его сняли с кадастрового учета. Аренду участка провозгласили отсутствующей. Арендатора обязали снести нежилое здание.Это яркий пример того, как предприниматель арендовал у властей вроде бы законный участок, но аренду эту аннулировали.Как видим, имея дело с землей на бурятском побережье Байкала, ни в чем нельзя быть уверенным. Мало ли как повернется та или иная ситуация, когда за землю возьмется природоохранная прокуратура. Лучше 100 раз подумать, прежде чем проводить операции с землей в тех местах: приобретать в собственность или в брать аренду.Почему чиновники выдают участки у Байкала? Под влиянием своей некомпетентности или под воздействием иных факторов? И не очень ясно – понесли ли «северные» чиновники, нарезающие такие участки, ответственность за последствия своих ошибочных решений, с треском «рушащихся» в суде.На наш взгляд, за такие странные имущественные промахи надо просто увольнять с постов. Но сомневаемся, что в «северных» коридорах власти кого-то лишили не то что должности, а хотя бы премии…Мнения той же Северобайкальской райадминистрации услышать не удалось. Чиновники не смогли дать оперативный комментарий.Фото: «Номер один»