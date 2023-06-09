Общество 09.06.2023 в 15:54

Новые очистные сооружения в Каменске начнут строить в следующем году

Проект объекта уже направлен на экологическую экспертизу
A- A+
Текст: Константин Воронов
Новые очистные сооружения в Каменске начнут строить в следующем году
В поселке Каменск Кабанского района планируется строительство очистных сооружений, которые будут обеспечивать максимально полную очистку стоков, попадающих в озеро Байкал. Как сообщили в Минстрое Бурятии, проектная документация на объект уже готова и направлена на экологическую экспертизу. Новые очистные сооружения смогут принимать и очищать не менее 3300 кубометров сточных вод в сутки.

Участок под строительство определили на границе поселка Каменск. Сброс очищенных сточных вод будет происходить в реку Кабанья.

«Главная цель нового объекта – улучшить экологическое состояние Байкала. Очистка сточных вод будет идти в заводских блочно-модульных сооружениях с применением классической технологии. После чего качество стоков будет соответствовать природоохранным нормам, а именно приказу №83 минприроды России», – сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.

Действующие очистные сооружения в поселке Каменск были построены еще в 1980 году. Они морально и физически устарели, а также не дотягивают до необходимых норм. В связи с этим было принято решение строить новые сооружения с использованием современных технологий.

«После экологической экспертизы документацию направят в Госэкспретизу Бурятии. Пройти все необходимые согласительные процедуры планируется до конца этого года. Положительное заключение определит стоимость будущего объекта, затем минприроды Бурятии сможет направить заявку на финансирование строительства. Само строительство начнется после выделения денежных средств», – отметил начальник Управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.

Напомним, в Бурятии по поручению президента Владимира Путина первые очистные сооружения были построены в посёлке Выдрино Кабанского района. Сегодня идет строительство правобережных очистных сооружений в Улан-Удэ, началось строительство в Северобайкальске. Получено положительное заключение госэкспертизы на проект очистных в Баргузинском и Кяхтинском районах.

Фото: «Номер один»
Теги
очистные сооружения

Все новости

В Бурятии лесной пожар угрожает БАМу и поселку Таксимо
11.06.2023 в 21:59
Как и любой праздник - в заботах и хлопотах
11.06.2023 в 20:41
Концерт ко Дню России на главной площади Улан-Удэ
11.06.2023 в 19:23
Бурятия заняла третье место в ДФО по темпам роста инвестиций
11.06.2023 в 18:55
В Бурятии в нынешнем году региональный маткапитал получили почти 680 семей
11.06.2023 в 18:45
В Улан-Удэ школьники сдали нормы ГТО
11.06.2023 в 18:29
Строительство животноводческого комплекса на 15 тыс голов начнется в Бурятии
11.06.2023 в 17:26
ВЭФ-2023 сфокусируется на вызовах нового времени
11.06.2023 в 13:15
Почти 2 млн рублей потерял житель Улан-Удэ на криптовалюте
11.06.2023 в 12:16
В Улан-Удэ обновили 23 тыс квадратных метров дорожной разметки
11.06.2023 в 11:54
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 июня

Читайте также
В Бурятии лесной пожар угрожает БАМу и поселку Таксимо
Площадь лесного пожара выросла до 150 гектаров, в том числе 80 гектаров - верховой огонь
11.06.2023 в 21:59
Как и любой праздник - в заботах и хлопотах
Большинство россиян (70%) знают, что 12 июня в нашей стране отмечается День России
11.06.2023 в 20:41
Концерт ко Дню России на главной площади Улан-Удэ
В праздничном концерте примут участие популярные исполнители Бурятии
11.06.2023 в 19:23
Бурятия заняла третье место в ДФО по темпам роста инвестиций
Инвестиции в основной капитал в 2022 году выросли на 26,2% и составили 106,1 млрд рублей
11.06.2023 в 18:55
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru