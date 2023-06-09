Новые очистные сооружения в Каменске начнут строить в следующем году

В поселке Каменск Кабанского района планируется строительство очистных сооружений, которые будут обеспечивать максимально полную очистку стоков, попадающих в озеро Байкал. Как сообщили в Минстрое Бурятии, проектная документация на объект уже готова и направлена на экологическую экспертизу. Новые очистные сооружения смогут принимать и очищать не менее 3300 кубометров сточных вод в сутки.Участок под строительство определили на границе поселка Каменск. Сброс очищенных сточных вод будет происходить в реку Кабанья.«Главная цель нового объекта – улучшить экологическое состояние Байкала. Очистка сточных вод будет идти в заводских блочно-модульных сооружениях с применением классической технологии. После чего качество стоков будет соответствовать природоохранным нормам, а именно приказу №83 минприроды России», – сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.Действующие очистные сооружения в поселке Каменск были построены еще в 1980 году. Они морально и физически устарели, а также не дотягивают до необходимых норм. В связи с этим было принято решение строить новые сооружения с использованием современных технологий.«После экологической экспертизы документацию направят в Госэкспретизу Бурятии. Пройти все необходимые согласительные процедуры планируется до конца этого года. Положительное заключение определит стоимость будущего объекта, затем минприроды Бурятии сможет направить заявку на финансирование строительства. Само строительство начнется после выделения денежных средств», – отметил начальник Управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.Напомним, в Бурятии по поручению президента Владимира Путина первые очистные сооружения были построены в посёлке Выдрино Кабанского района. Сегодня идет строительство правобережных очистных сооружений в Улан-Удэ, началось строительство в Северобайкальске. Получено положительное заключение госэкспертизы на проект очистных в Баргузинском и Кяхтинском районах.Фото: «Номер один»