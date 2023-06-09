В Бурятии воздух прогреется до +37 градусов

Лето вступило в свои права не только по календарю! Как сообщает Бурятгидрометцентр, 10 июня в Улан-Удэ будет солнечная погода без осадков. Ночью температура воздуха составит +10, +12 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до +31, +33 градусов. Ветер восточный ночью слабый, а днем 5-10 м/с.

По остальным районам тоже будет преимущественно без осадков. Переменная облачность. Днем по юго-западу ожидают кратковременные дожди, грозы. Утром местами туман. Ветер восточный 3-8 м/с, днем при грозах порывы достигнут 13-16 м/с.

Температура ночью +8, +13 градусов, местами +1, +6. По Баунтовскому району при прояснении до 0,-1 градусов. Днем воздух прогреется до +29, +34, местами +20,+25 градусов.

11 июня в Бурятии сохранится переменная облачность и жаркая погода без осадков. Однако днем по юго-западу пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер переменный 3-8 м/с, при грозах ожидают порывы до 13-17 м/с. Температура ночью +10,+15, местами +2,+7 градусов. Днем жарко - до +31,+36 градусов, местами +21,+26.

12 июня, в День России в республике прогнозируют переменную облачность. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14-18 м/с. Температура ночью будет +12,+17, а местами +4,+9. Погода днем +27,+32 градусов, местами +32,+37. по северу и Прибайкалью +17,+22.





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