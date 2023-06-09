В лесах Улан-Удэ активно штрафуют нарушителей

С начала введения особого противопожарного режима на жителей Улан-Удэ составили уже 23 протокола об административном правонарушении, сообщили в Комитете городского хозяйства. Напоминаем, режим ввели 5 апреля. Патрулирование городских лесов проводится ежедневно.



«Укомплектованы три группы – патрульная бригада, бригада лесников и бригада водителей. Также на въездах на территорию лесничества устанавливаются фотоловушки, около ста аншлагов о правилах поведения в лесу, в том числе противопожарных, шлагбаумы при въездах в лес»,

– рассказал инженер охранной защиты леса МБУ «Городское лесничество» Бэлигто Долгоржапов.



Кроме того, к работе в лесах привлечены сотрудники комитета ГО, ЧС и общественной безопасности администрации и управления МЧС по Бурятии.

«Регулярно проводим рейды по лесному массиву, дачным посёлкам, садоводческим товариществам. В ходе бесед и инструктажей информируем о том, что доступ в лес запрещен. Запрещено разжигание костров и использование открытого огня»,

– сказал cтapший инcпeктop oтдeлa нaдзopнoй дeятeльнocти и профилактической работы ГУ MЧC России по Республике Бурятия Иван Шишмарёв.



Нарушителям грозят штрафы.







Фото: КГХ

Напоминаем, во время особого противопожарного режима запрещено находиться и въезжать на транспорте в лесной массив Улан-Удэ. Также запрещены пожароопасные работы в СНТ, ДНТ и т.д.